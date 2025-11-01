Козлов об ордене Салавата Юлаева: «Почетно и ответственно с точки зрения эмоций. Очень приятно, когда Хабиров вручает орден в такой атмосфере»

Виктор Козлов назвал почетным получение ордена Салавата Юлаева.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал получение ордена Салавата Юлаева.

Орден специалисту вручил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

– Вам вручили орден Салавата Юлаева. Что думаете об этом?

– Это почетно и очень ответственно с точки зрения эмоций. Когда Радий Фаритович вручает орден в такой атмосфере, очень приятно.

Не знаю, куда надевать его. Спрошу у Николая Цулыгина , – сказал Виктор Козлов .