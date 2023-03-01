Башкирский батальон из Луганской области поддержал «Салават» перед плей-офф. Ролик с обращением бойцов показали на игре с «Адмиралом»

Теги Салават Юлаев болельщики КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Политика Хоккей

Бойцы батальона имени Александра Доставалова обратились к «Салавату Юлаеву».

Как передает «Бизнес Online», во время паузы в матче уфимской команды против «Адмирала» в Кубке Гагарина на медиакубе был воспроизведен ролик, в котором представители одного из трех добровольческих подразделений Башкортостана, участвующих в боях на территории Луганской области, выразили клубу поддержку и развернули его джерси.

После двух периодов «Салават Юлаев» и «Адмирал» играют вничью – 1:1.

Изображение: sport.business-gazeta.ru

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Ответ DrDro
Очень удобное объяснение. Ведь у нас любой спортсмен без последствий может высказать свою позицию по событиям сами знаете где и продолжить выступать как обычно, без последствий. Или всё-таки это немного в одну сторону работает?
Так почитай ,что здесь пишут каждый день.и никто никуда не пропадает.так что работает в обе стороны.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Истину Глаголящий
манкурты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Красавцы
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gepard_GRIN
Ответ Ачиваков Марат
О спорт ты ...!
...мир? Это фраза из "Ода спорту". Написал человек, который не допускал советские команды к участию в олимпийском движении и при этом с симпатией относился к нацистам в Германии и лично к Гитлеру. Интересные взгляды на мир были у Пьера де Кубертена.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lahtenpohia
какая жесть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Лейхтер
На экране политики или солдаты ???
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
big ael
Ответ DrDro
Очень удобное объяснение. Ведь у нас любой спортсмен без последствий может высказать свою позицию по событиям сами знаете где и продолжить выступать как обычно, без последствий. Или всё-таки это немного в одну сторону работает?
Это во все стороны работает. Это касается не только спортсменов, но и всех граждан РФ
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ачиваков Марат
О спорт ты ...!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
забил на оборону
Ответ jonikmus
Сейчас на арене сижу ,по Кубу показывали,выглядели эти бойцы как маджахеды ,головы только никому разве что не резали .К чему это вообще на матче ?
Ну как зачем? Чтобы ещё несколько сотен добровольцев подписать, взамен выбывших.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rinat Khudayberdin
Ответ jonikmus
Сейчас на арене сижу ,по Кубу показывали,выглядели эти бойцы как маджахеды ,головы только никому разве что не резали .К чему это вообще на матче ?
удали комментарий, слишком ты всё описал, в нашей стране за такое сажают. дискридитация называется
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dereds
Спортс перестаньте нарушать законы, нет больше Луганской области есть Луганская народная республика новый субъект федерации.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jonikmus
Сейчас на арене сижу ,по Кубу показывали,выглядели эти бойцы как маджахеды ,головы только никому разве что не резали .К чему это вообще на матче ?
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DrDro
Ответ big ael
Спорт вне политики - это не про отсутствие политических взглядов, а про соперничество спортсменов с любыми взглядами из любых стран
Очень удобное объяснение.
Ведь у нас любой спортсмен без последствий может высказать свою позицию по событиям сами знаете где и продолжить выступать как обычно, без последствий.
Или всё-таки это немного в одну сторону работает?
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
big ael
Ответ DrDro
Классика. Спорт вне политики.
Спорт вне политики - это не про отсутствие политических взглядов, а про соперничество спортсменов с любыми взглядами из любых стран
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Asil K
выглядит как фрагмент ролика игиловцев
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antistar-Z
Да и болельщики Салавата, вообще в порядке - гимн спели всей ареной.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DrDro
Классика.
Спорт вне политики.
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий