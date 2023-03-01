Башкирский батальон из Луганской области поддержал «Салават» перед плей-офф. Ролик с обращением бойцов показали на игре с «Адмиралом»

Бойцы батальона имени Александра Доставалова обратились к « ».

Как передает «Бизнес Online», во время паузы в матче уфимской команды против « » в Кубке Гагарина на медиакубе был воспроизведен ролик, в котором представители одного из трех добровольческих подразделений Башкортостана, участвующих в боях на территории Луганской области, выразили клубу поддержку и развернули его джерси.

После двух периодов «Салават Юлаев» и «Адмирал» играют вничью – 1:1.

Изображение: sport.business-gazeta.ru