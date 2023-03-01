Башкирский батальон из Луганской области поддержал «Салават» перед плей-офф. Ролик с обращением бойцов показали на игре с «Адмиралом»
Бойцы батальона имени Александра Доставалова обратились к «Салавату Юлаеву».
Как передает «Бизнес Online», во время паузы в матче уфимской команды против «Адмирала» в Кубке Гагарина на медиакубе был воспроизведен ролик, в котором представители одного из трех добровольческих подразделений Башкортостана, участвующих в боях на территории Луганской области, выразили клубу поддержку и развернули его джерси.
После двух периодов «Салават Юлаев» и «Адмирал» играют вничью – 1:1.
Изображение: sport.business-gazeta.ru
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