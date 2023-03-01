Глава Башкирии – «Салавату»: «Спасибо, что Амирова не бросили. Парню очень несладко. Дай бог сил»

Глава Башкортостана выразил благодарность « » за поддержку .

«Мы своих не бросаем. За Родиона Амирова я бы хотел поблагодарить. Парню очень несладко. Это очень тяжелая история. Дай бог ему сил. Мы все молимся, чтобы он выбрался из этой тяжелой болезни.

Спасибо, что вы его не бросили. И мы не бросим его. Дай бог, чтобы все-таки выбрался наш молодой, красивый и талантливый хоккеист.

За это спасибо большое», – сказал Радий Хабиров.

«Авангард» и «Салават» поддержат Амирова, борющегося с раком. Команды выйдут на раскатку в форме с 27-м номером и красно-зеленым сердцем

Амиров поблагодарил «Авангард» и «Салават» за поддержку, процитировав Библию: «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья»