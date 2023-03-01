Глава Башкирии – «Салавату»: «Спасибо, что Амирова не бросили. Парню очень несладко. Дай бог сил»

Теги Салават Юлаев КХЛ Политика Радий Хабиров Родион Амиров Хоккей

Глава Башкортостана выразил благодарность «Салавату Юлаеву» за поддержку Родиона Амирова.

«Мы своих не бросаем. За Родиона Амирова я бы хотел поблагодарить. Парню очень несладко. Это очень тяжелая история. Дай бог ему сил. Мы все молимся, чтобы он выбрался из этой тяжелой болезни.

Спасибо, что вы его не бросили. И мы не бросим его. Дай бог, чтобы все-таки выбрался наш молодой, красивый и талантливый хоккеист.

За это спасибо большое», – сказал Радий Хабиров.

«Авангард» и «Салават» поддержат Амирова, борющегося с раком. Команды выйдут на раскатку в форме с 27-м номером и красно-зеленым сердцем

Амиров поблагодарил «Авангард» и «Салават» за поддержку, процитировав Библию: «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья»

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2 комментария

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Ачиваков Марат
Амирову побороть болезнь! Салавату Ю сделать все для победы в плей офф - это придаст сил Родиону.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Дай Бог парню сил побороть недуг ! Организм сильный молодой . Все должно быть хорошо .
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