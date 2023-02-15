«Авангард» и «Салават» поддержат Амирова, борющегося с раком. Команды выйдут на раскатку в форме с 27-м номером и красно-зеленым сердцем

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ игровая форма стиль Родион Амиров Хоккей

Игроки «Авангарда» и «Салавата Юлаева» поддержат Родиона Амирова

Хоккеисты выйдут на раскатку перед сегодняшним матчем Фонбет Чемпионата КХЛ в специальной форме, которая посвящена игроку уфимского клуба Родиону Амирову.

На форме будет изображен 27‑й номер и красно-зеленое сердце.

Таким образом клубы выразят поддержку Амирову, у которого в феврале 2022 года диагностировали опухоль головного мозга. В апреле хоккеист прошел курс химиотерапии.

«#27 = ❤️💚 Февраль – символичный месяц. В начале февраля проводится Всемирный день борьбы с раком. Родион Амиров при поддержке всей хоккейной общественности продолжает бороться с раком головного мозга. Вместе мы одна большая хоккейная семья 🤝» – говорится в телеграм-канале «Авангарда». 

Изображение: телеграм-канал «Авангарда». 

12 комментариев

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Рамис Зарипов
Ответ Радмир Батталов
Ну к чему здесь твой желчный высер?
Да это бот
0
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0
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Руслан Х
Респект и уважуха.✊🏻
+1
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+1
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Игорь Климов
Ответ Александр Невский
Авангард наверное больше поддерживает Амирова чем Салават , они его уже списали обычное дело для Салавата .
Не нужно так говорить, это вообще не уместно.
0
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0
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ФКСМ..ХКСЮ
Молодцы. Спасибо за поддержку.
Родиону здоровья.
+1
0
+1
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Александр Буркин
Молодцы так надо поддерживать 👍. Родной клуб в беде не бросит. И авангард молодцы поднялись в моих глазах
+1
0
+1
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Радмир Батталов
Ответ Александр Невский
Авангард наверное больше поддерживает Амирова чем Салават , они его уже списали обычное дело для Салавата .
Ну к чему здесь твой желчный высер?
+3
0
+3
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Александр Невский
Авангард наверное больше поддерживает Амирова чем Салават , они его уже списали обычное дело для Салавата .
0
-5
-5
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Мозаика слов
Очень хорошо сделают ребята. Это не вылечит от болезни за один день. Но такая моральная поддержка может придать силы Родиону для борьбы дальнейшей. Он и его близкие не в полном одиночестве. Есть люди, знающие об их проблеме и желающие им доброго. Главное пожелание Родиону - бороться и не сдаваться. Его многие любят и желают хорошего. Самое лучшее - здоровья! Родным и близким - терпения, удачи и хороших сообщений от медиков о здоровье Родиона. Пусть победит и придёт здоровье Родиону. Такой молодой парень - должен пройти по жизни намного дальше. Желаю всего самого наилучшего Родиону и его семье!
+2
0
+2
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Игорь Климов
Уважение командам за такой поступок, молодцы!
+9
0
+9
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Кеша
Какие же молодцы Авангард и Салават ! Такое надо было всем командам перенять и поддержать игрока! Нечего больше сказать ! Держись Родион!
+8
0
+8
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йозе марино
Молодцы, вот ради чего надо акции устраивать!
+14
0
+14
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mihany12
Молодцы! Хорошая поддержка!
Здоровья Амирову и всем кто болеет ..
+19
0
+19
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