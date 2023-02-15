«Авангард» и «Салават» поддержат Амирова, борющегося с раком. Команды выйдут на раскатку в форме с 27-м номером и красно-зеленым сердцем

Игроки «Авангарда» и « » поддержат .

Хоккеисты выйдут на раскатку перед сегодняшним матчем Фонбет Чемпионата КХЛ в специальной форме, которая посвящена игроку уфимского клуба Родиону Амирову.

На форме будет изображен 27‑й номер и красно-зеленое сердце.

Таким образом клубы выразят поддержку Амирову, у которого в феврале 2022 года диагностировали опухоль головного мозга. В апреле хоккеист прошел курс химиотерапии.

«#27 = ❤️💚 Февраль – символичный месяц. В начале февраля проводится Всемирный день борьбы с раком. Родион Амиров при поддержке всей хоккейной общественности продолжает бороться с раком головного мозга. Вместе мы одна большая хоккейная семья 🤝» – говорится в телеграм-канале « ».

Изображение: телеграм-канал «Авангарда».