«Авангард» и «Салават» поддержат Амирова, борющегося с раком. Команды выйдут на раскатку в форме с 27-м номером и красно-зеленым сердцем
Игроки «Авангарда» и «Салавата Юлаева» поддержат Родиона Амирова.
Хоккеисты выйдут на раскатку перед сегодняшним матчем Фонбет Чемпионата КХЛ в специальной форме, которая посвящена игроку уфимского клуба Родиону Амирову.
На форме будет изображен 27‑й номер и красно-зеленое сердце.
Таким образом клубы выразят поддержку Амирову, у которого в феврале 2022 года диагностировали опухоль головного мозга. В апреле хоккеист прошел курс химиотерапии.
«#27 = ❤️💚 Февраль – символичный месяц. В начале февраля проводится Всемирный день борьбы с раком. Родион Амиров при поддержке всей хоккейной общественности продолжает бороться с раком головного мозга. Вместе мы одна большая хоккейная семья 🤝» – говорится в телеграм-канале «Авангарда».
Изображение: телеграм-канал «Авангарда».
Родиону здоровья.
Здоровья Амирову и всем кто болеет ..