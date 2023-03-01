Алексей Терещенко: «Бобровский не лучший российский вратарь в истории НХЛ. Вот выиграет Кубок Стэнли, тогда можно будет говорить»

Теги Флорида Кубок Стэнли Алексей Терещенко Семен Варламов Сергей Бобровский НХЛ Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Хоккей

Алексей Терещенко не считает Сергея Бобровского лучшим российским вратарем в истории НХЛ

Ранее Бобровский вышел на чистое первое место по числу побед среди российских вратарей в истории лиги.

«Нет, Бобровский не лучший российский вратарь в истории НХЛ. Вот выиграет Кубок Стэнли, тогда можно будет говорить. Конечно, он один из лучших наших вратарей, которые там играли, но есть Василевский, Шестеркин, Сорокин, Варламов.

Чтобы считаться лучшим, нужно обязательно выиграть Кубок Стэнли? Просто я не считаю, что он лучший. Это вообще в принципе неправильная формулировка. По количеству побед нельзя говорить, потому что он играет там дольше. Да, он брал два раза «Везину», но Василевский два раза выигрывал Кубок Стэнли. Критериев выбора нет и выбор лучшего – это субъективное мнение. Это касается и статистики», – сказал бывший нападающий сборной России.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashkaaa
Много слов, вместо: "Я считаю Василевского лучше, но Бобровский тоже хорош". Наговорил непонятно чего)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Очевидно же, что это Василевский.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий