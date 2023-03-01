Алексей Терещенко: «Бобровский не лучший российский вратарь в истории НХЛ. Вот выиграет Кубок Стэнли, тогда можно будет говорить»

не считает Сергея Бобровского лучшим российским вратарем в истории .

Ранее Бобровский вышел на чистое первое место по числу побед среди российских вратарей в истории лиги.

«Нет, Бобровский не лучший российский вратарь в истории НХЛ. Вот выиграет Кубок Стэнли, тогда можно будет говорить. Конечно, он один из лучших наших вратарей, которые там играли, но есть Василевский, , , Варламов.

Чтобы считаться лучшим, нужно обязательно выиграть ? Просто я не считаю, что он лучший. Это вообще в принципе неправильная формулировка. По количеству побед нельзя говорить, потому что он играет там дольше. Да, он брал два раза «Везину», но Василевский два раза выигрывал Кубок Стэнли. Критериев выбора нет и выбор лучшего – это субъективное мнение. Это касается и статистики», – сказал бывший нападающий сборной России.