Бобровский о сезоне «Флориды»: «Перестройка игры заняла много времени, результат не всегда был такой, какой хотели. Сейчас боремся за плей-офф»

Вратарь Сергей Бобровский оценил выступление «Флориды» в регулярном чемпионате .

– Как оцениваете текущий сезон? Все ли идет по плану?

– Перестройка игры команды заняла много времени. Переход на новую систему был непростым, ощущается большая разница с прошлым сезоном. Считаю, что ребята проделали колоссальную работу.

Результат при этом не всегда выходил таким, каким бы мы его хотели видеть. Но сейчас потихоньку продвигаемся к тому, что хотим видеть, зарабатывать очки. Ведем борьбу за попадание в плей-офф.

– Как восприняли обмен на ?

– Конечно, неприятно, когда ребята уходят из команды. Мы провели вместе три года. В целом, я считаю, что это хороший обмен. Ткачак – очень полезный игрок, здорово играет в атаке. Умный форвард, лидер в раздевалке. Считаю, с точки зрения будущего команды этот обмен стал сильным ходом нашего генерального менеджера.

– Ощущаете ли давление в связи с тем, что стало не так просто в одиночку затаскивать матчи, как раньше?

– Хоккей – игра командная, и в одиночку выиграть просто невозможно. В принципе, я не люблю сравнивать вчера с сегодня. Например, то, что было два года назад, с тем, что сейчас. Картинка постоянно меняется. Меняется команда – твои партнеры, сам хоккей и очень много других факторов, например те же правила.

Каждый новый этап несет свои преимущества и сложности, вызовы, с которыми необходимо справляться. Процесс идет, и я доволен тем, как он идет, как получается играть. Сейчас в разгаре борьба за попадание в кубковый раунд, и для меня самое главное – играть в плей-офф, – заявил голкипер.