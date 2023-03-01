«Ак Барс» поздравил главу Татарстана с 66-летием: «Желаем дальнейших успехов в работе на благо процветания республики!»

«Ак Барс» поздравил главу Республики Татарстан с 66-летием.

«Поздравляем Рустама Минниханова с днем рождения!

Сегодня Раису Республики Татарстан исполняется 66 лет. Мы желаем Рустаму Нургалиевичу крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе на благо процветания республики!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Глава Татарстана встретился с игроками и тренерами «Ак Барса». Он заявил, что команде по силам выиграть Кубок Гагарина