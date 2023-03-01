«Ак Барс» поздравил главу Татарстана с 66-летием: «Желаем дальнейших успехов в работе на благо процветания республики!»

Теги Ак Барс КХЛ Рустам Минниханов Политика Хоккей

«Ак Барс» поздравил главу Республики Татарстан с 66-летием.

«Поздравляем Рустама Минниханова с днем рождения!

Сегодня Раису Республики Татарстан исполняется 66 лет. Мы желаем Рустаму Нургалиевичу крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе на благо процветания республики!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Глава Татарстана встретился с игроками и тренерами «Ак Барса». Он заявил, что команде по силам выиграть Кубок Гагарина

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2 комментария

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Руслан Х
Ответ Dok.Polet
Поздравили правильно. Теперь на 66-летие, подарите ему и всем нам 4 -ый Кубок.
Уже галстук купили.🤷🏻‍♂️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dok.Polet
Поздравили правильно. Теперь на 66-летие, подарите ему и всем нам 4 -ый Кубок.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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