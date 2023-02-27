Глава Татарстана встретился с игроками и тренерами «Ак Барса». Он заявил, что команде по силам выиграть Кубок Гагарина

Глава Республики Татарстан встретился с представителями « » перед стартом плей-офф .

встретился с игроками и тренерами казанской команды на базе клуба. В своем обращении Минниханов пожелал победы в предстоящем Кубке Гагарина. По его словам, потенциал команды под руководством Зинэтулы Билялетдинова крайне высок, и ей по силам выиграть трофей. Также глава республики назвал «Ак Барс» брендом Татарстана.

Минниханов призвал хоккеистов показать красивый хоккей, отметив, что в нынешней ситуации болельщикам не всегда хватает позитивных эмоций. Также он пожелал игрокам обойтись без травм и болезней.