Глава Татарстана встретился с игроками и тренерами «Ак Барса». Он заявил, что команде по силам выиграть Кубок Гагарина

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Рустам Минниханов Хоккей

Глава Республики Татарстан встретился с представителями «Ак Барса» перед стартом плей-офф КХЛ.

Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерами казанской команды на базе клуба. В своем обращении Минниханов пожелал победы в предстоящем Кубке Гагарина. По его словам, потенциал команды под руководством Зинэтулы Билялетдинова крайне высок, и ей по силам выиграть трофей. Также глава республики назвал «Ак Барс» брендом Татарстана. 

Минниханов призвал хоккеистов показать красивый хоккей, отметив, что в нынешней ситуации болельщикам не всегда хватает позитивных эмоций. Также он пожелал игрокам обойтись без травм и болезней.

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3 комментария

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Дядя Федор Макларен
Забавно, как глава Татарстана указал Нефтехимику, что на них плевать им...
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Кеша
Билялетдинов рулит ! Минниханов своим визитом подчеркнул полную поддержку региональной власти в достижении поставленной задачи .
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dosatuy
Такие перепетии были в начале сезона а в итоге претенденты и это только поменяв тренера. Схоже с Авангардом
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