Кожевников о словах Тарасовой: «Быкову предлагают один клуб КХЛ за другим. Но он из своей прекрасной Швейцарии ехать не хочет. Вот и все закапывание»

Теги Ак Барс Авангард Спартак Вячеслав Быков Игорь Захаркин Татьяна Тарасова Олег Знарок КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал высказывания Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, упомянув Олега Знарка и Вячеслава Быкова, заявила: «Где они сейчас? В жопе. Лучших закапывают! Двух ведущих хоккейных специалистов загубили».

– Знаете, меня задело интервью Татьяны Анатольевны Тарасовой о том, что в хоккее мы закопали двух ведущих тренеров страны – Вячеслава Быкова и Олега Знарка. Татьяна Анатольевна – это ураган фигурного катания, не сомневался, что и в хоккее она наведет порядок (смеется). Другое дело, что ее пустили по ложному следу. Вот что обидно.

– Вы говорите загадками, Александр Викторович.

– Только истерик нам не хватало, у нас в хоккее никто никого не хоронил. Аркадичу [Быкову] в последние годы предлагают один клуб КХЛ за другим, последним, насколько слышал, этим летом был «Авангард». Но в нашу страну Быков из своей прекрасной Швейцарии ехать не хочет. Вот и все закапывание.

К Знарку вообще отношусь с большой симпатией. Но вы же помните, что было у него в «Ак Барсе» этой осенью. А до этого не на ура прошли два сезона в моем родном «Спартаке». Но крест на карьере Олега не ставлю, надеюсь, он получит еще один шанс в КХЛ – хотя бы в клубе-середняке.

– На ваш взгляд, почему Быков отказывается от отличных вариантов и не хочет работать в России?

– Три причины. Первая – Слава привык работать со своим партнером Игорем Захаркиным, его роль, пусть, на мой взгляд, и негативная, в этом дуэте решающая. Вторая – одно дело в щадящем режиме тренировать СКА или Уфу, которые были наголову выше соперников, другое – середняков, что, кстати, подтвердил и пример Знарка. Третья – человек отдыхает в кругу семьи и, наверное, в плане профессии уже перегорел.

Это мы с Татьяной Анатольевной в России готовы идти в бой. А Слава издалека над нами, наверное, посмеивается, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Быков о словах Тарасовой: «Уважаю Татьяну Анатольевну, как и ее отца. Они не прячут голову в песок, а выставляют проблему на обсуждение»

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13 комментариев

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Кеша
Быков сделал КГ в Салавате -контракт не продлили , потом сделал для СКА за один сезон то , чего не смогла сделать собранная команда со всего Мира и выдающийся тренерский штаб тоже КГ . И тоже контракт не продлили . А потом в СКА увидели , как рабочее Динамо без звезд два года укатывало в лед звездное СКА и решили , что надо «помочь» Динамо и до разговоров о переходе Знарка в СКА на тренерском мостике в Питере появляется Рашит Давыдов . Стало понятно , что переход в СКА тандема Знарок/Витолиньш неизбежен . Не давали покоя победы Динамо в КГ . После победы СКА под руководством Знарка в КГ , контракт тоже не продлили . В СКА какие только системы не придумывали , каких только игроков не покупали , но ничего не помогало . От Каспарайтиса и Набокова до Ковальчука и Афиногенова 12 НХЛовцев побывало в СКА. А сколько было шведов , финнов , норвежцев не счесть . Может проблема в том , что Быков и Знарок самодостаточные специалисты , не прогибаются и не терпят вмешательства в тренировочный процесс ?
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BeastI666I
Ответ девочкитакиедевочки
Что несет этот старый алкаш? Бессовестный. А почему не расскажет как Быкова и Захарова закапывали после их триумфальных побед. Что уже не помнит? Если даже и приглашают(, во что что то не верится) после всего этого , я не думаю что кто то вернется. И третьяк участвовал в гноблении талантливых тренеров
БиЗов закапали за то, что коррупционную систему пытались разрушить. Они забоитлись и о молодежке. Сами по стране езидил искали талантов. Отправляли их на МЧМ... а потмоу Быков давал интервью и сказал, что зашел в раздевалку перед матчем , а там ни одного занкомого лица... все по блату, за всех родители заплатили. Тогда дешево было 400 тысяч за попадание в состав.
В итоге был самый лютый провал на МЧМ... мы без медалей остались. Уже не помню точно.
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PEREGRINATOR
Ответ Alestern
Как бы там ни было, но Быков в 2008 году сделал невероятное просто... пятнадцать лет без золота были и такая блистательная победа в Квебеке (ещё и в Юбилейный год столетия хоккея на льду родоначальников хоккея!)... И после он тоже отлично работал со сборной... Неудача в Ванкувере не должна была стать причиной отставки... но что уж теперь...
А Вам тогда не казалось (в 2011), что БиЗ требуется отдохнуть от работы в сборной?
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BeastI666I
Ответ Белый офицер
Быков слишком любит Россию. Он бы не отказался. Кожева фсе врет!
аахха точно! тем более загнивающая Швейцария или российские березки?! Конечно, Россия ))))
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Radik_2.0
Ответ девочкитакиедевочки
Что несет этот старый алкаш? Бессовестный. А почему не расскажет как Быкова и Захарова закапывали после их триумфальных побед. Что уже не помнит? Если даже и приглашают(, во что что то не верится) после всего этого , я не думаю что кто то вернется. И третьяк участвовал в гноблении талантливых тренеров
да все помнят, как их третьяк отблагодарил
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Сергей Кот
Ответ Alestern
Как бы там ни было, но Быков в 2008 году сделал невероятное просто... пятнадцать лет без золота были и такая блистательная победа в Квебеке (ещё и в Юбилейный год столетия хоккея на льду родоначальников хоккея!)... И после он тоже отлично работал со сборной... Неудача в Ванкувере не должна была стать причиной отставки... но что уж теперь...
самое смешное, что я в то время уже сидел на спортсе, и прекрасно помню как тут комментаторы дружно закапывали БиЗов и угорали по "понудсу".
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Белый офицер
Быков слишком любит Россию. Он бы не отказался. Кожева фсе врет!
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Александр Константинов
В хоккее не как в фигурном катании, там редко тренеры на постоянке в топе. Чаще всего волнообразно.
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Санитар-волк
Все эти обсуждения - ни о чём. "В бой" они идут, видите ли. Ясно же, что ТАТ - просто бабушка, которую журналисты подставляют. Она эмоциональна и готова высказаться, а по возрасту не понимает уже, что говорит ерунду.

Насчёт Кожевникова - что-то я давно не видел его, как активного тренера. Или он, как Мостовой, так же "готофф"?
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Ми Ша
Быков ушёл не побеждённым на пике славы,заработал денег … Всё правильно сделал. Возвращение в Россию в «тёмные» времена не факт что будет триумфальным
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Alestern
Как бы там ни было, но Быков в 2008 году сделал невероятное просто... пятнадцать лет без золота были и такая блистательная победа в Квебеке (ещё и в Юбилейный год столетия хоккея на льду родоначальников хоккея!)... И после он тоже отлично работал со сборной... Неудача в Ванкувере не должна была стать причиной отставки... но что уж теперь...
+4
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+4
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девочкитакиедевочки
Что несет этот старый алкаш? Бессовестный. А почему не расскажет как Быкова и Захарова закапывали после их триумфальных побед. Что уже не помнит? Если даже и приглашают(, во что что то не верится) после всего этого , я не думаю что кто то вернется. И третьяк участвовал в гноблении талантливых тренеров
+4
-2
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DrDro
"...ну что-то я разболтался чересчур... - наливай!"-продолжил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
+5
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