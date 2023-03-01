Кожевников о словах Тарасовой: «Быкову предлагают один клуб КХЛ за другим. Но он из своей прекрасной Швейцарии ехать не хочет. Вот и все закапывание»

прокомментировал высказывания Татьяны Тарасовой.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, упомянув Олега Знарка и Вячеслава Быкова, заявила: «Где они сейчас? В жопе. Лучших закапывают! Двух ведущих хоккейных специалистов загубили».

– Знаете, меня задело интервью Татьяны Анатольевны Тарасовой о том, что в хоккее мы закопали двух ведущих тренеров страны – и Олега Знарка. Татьяна Анатольевна – это ураган фигурного катания, не сомневался, что и в хоккее она наведет порядок (смеется). Другое дело, что ее пустили по ложному следу. Вот что обидно.

– Вы говорите загадками, Александр Викторович.

– Только истерик нам не хватало, у нас в хоккее никто никого не хоронил. Аркадичу [Быкову] в последние годы предлагают один клуб КХЛ за другим, последним, насколько слышал, этим летом был « ». Но в нашу страну Быков из своей прекрасной Швейцарии ехать не хочет. Вот и все закапывание.

К Знарку вообще отношусь с большой симпатией. Но вы же помните, что было у него в « » этой осенью. А до этого не на ура прошли два сезона в моем родном «Спартаке». Но крест на карьере Олега не ставлю, надеюсь, он получит еще один шанс в – хотя бы в клубе-середняке.

– На ваш взгляд, почему Быков отказывается от отличных вариантов и не хочет работать в России?

– Три причины. Первая – Слава привык работать со своим партнером Игорем Захаркиным, его роль, пусть, на мой взгляд, и негативная, в этом дуэте решающая. Вторая – одно дело в щадящем режиме тренировать СКА или Уфу, которые были наголову выше соперников, другое – середняков, что, кстати, подтвердил и пример Знарка. Третья – человек отдыхает в кругу семьи и, наверное, в плане профессии уже перегорел.

Это мы с Татьяной Анатольевной в России готовы идти в бой. А Слава издалека над нами, наверное, посмеивается, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Быков о словах Тарасовой: «Уважаю Татьяну Анатольевну, как и ее отца. Они не прячут голову в песок, а выставляют проблему на обсуждение»