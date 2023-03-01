Хо-Сэнг пропустит первый матч серии с «Адмиралом» («Бизнес Online»)
Нападающий «Салавата» Джош Хо-Сэнг пропустит первый матч серии с «Адмиралом».
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Вчера уфимский клуб вывел канадского нападающего из списка травмированных. Хоккеист провел тренировку с командой в общей группе.
Напомним, Хо-Сэнг пропустил 67 из 68 матчей в регулярном чемпионате, получив травму в своей дебютной игре за «Салават Юлаев» против СКА (2:3 ОТ) в сентябре прошлого года.
Первый матч серии «Салавата Юлаева» и «Адмирала» состоится сегодня, 1 марта.
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