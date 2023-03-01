Хо-Сэнг пропустит первый матч серии с «Адмиралом» («Бизнес Online»)

Теги Салават Юлаев травмы КХЛ Кубок Гагарина Джош Хо-Сэнг Хоккей

Нападающий «Салавата» Джош Хо-Сэнг пропустит первый матч серии с «Адмиралом».

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Вчера уфимский клуб вывел канадского нападающего из списка травмированных. Хоккеист провел тренировку с командой в общей группе.

Напомним, Хо-Сэнг пропустил 67 из 68 матчей в регулярном чемпионате, получив травму в своей дебютной игре за «Салават Юлаев» против СКА (2:3 ОТ) в сентябре прошлого года.

Первый матч серии «Салавата Юлаева» и «Адмирала» состоится сегодня, 1 марта.

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8 комментариев

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Руслан Х
Ответ ruslanych
Я же говорю, к финалу конференции берегут, не иначе)
Скорее,к финалу кубка.🤷🏻‍♂️
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родом из Ссср
На первый матч не выйдет, выйдет на второй. Сломает палец на 10-й минуте, и ещё год поулыбается за 45 лямов. Кррасота!!!
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Radik_2.0
Ответ Егор Савельевв
да нихера не смешно это, хватит уже . либо выгоняйте нахер его, либо выпускайте.
что с ним сыграют, что без него, какая разница в принципе, раз уж так сложилось с травмой
+1
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+1
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йозе марино
понятное дело, чел весь сезон пропустил
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Раян Ханмурзин
Козлов не решился в первую игру на эксперименты,думаю решил посмотреть что из себя будет представлять Адмирал,думаю потом выпустит,скорее всего на выезде
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Егор Савельевв
да нихера не смешно это, хватит уже . либо выгоняйте нахер его, либо выпускайте.
+1
-1
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Артём Коковихин
Под 7 матч берегут😉
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ruslanych
Я же говорю, к финалу конференции берегут, не иначе)
+3
0
+3
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