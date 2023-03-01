Хо-Сэнг пропустит первый матч серии с «Адмиралом» («Бизнес Online»)

Нападающий «Салавата» пропустит первый матч серии с «Адмиралом».

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Вчера уфимский клуб вывел канадского нападающего из списка травмированных. Хоккеист провел тренировку с командой в общей группе.

Напомним, Хо-Сэнг пропустил 67 из 68 матчей в регулярном чемпионате, получив травму в своей дебютной игре за « » против СКА (2:3 ОТ) в сентябре прошлого года.

Первый матч серии «Салавата Юлаева» и «Адмирала» состоится сегодня, 1 марта.