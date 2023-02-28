Хо-Сэнг выведен из списка травмированных «Салавата» перед плей-офф. Он пропустил 67 из 68 игр в сезоне
Джош Хо-Сэнг готовится сыграть за «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ.
Уфимский клуб вывел канадского нападающего из списка травмированных.
Во вторник хоккеист провел тренировку с командой в общей группе в преддверии первого матча серии Кубка Гагарина против «Адмирала».
Хо-Сэнг пропустил 67 из 68 матчей в регулярном чемпионате, получив травму в своей дебютной игре за «Салават Юлаев» против СКА (2:3 ОТ) в сентябре прошлого года, после чего игрок перенес операцию.
Было бы символично сыграв он в матче с Магниткой