Хо-Сэнг выведен из списка травмированных «Салавата» перед плей-офф. Он пропустил 67 из 68 игр в сезоне

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Джош Хо-Сэнг Хоккей

Джош Хо-Сэнг готовится сыграть за «Салават Юлаев» в плей-офф КХЛ.

Уфимский клуб вывел канадского нападающего из списка травмированных.

Во вторник хоккеист провел тренировку с командой в общей группе в преддверии первого матча серии Кубка Гагарина против «Адмирала».

Хо-Сэнг пропустил 67 из 68 матчей в регулярном чемпионате, получив травму в своей дебютной игре за «Салават Юлаев» против СКА (2:3 ОТ) в сентябре прошлого года, после чего игрок перенес операцию.

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17 комментариев

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rusbash14
Ответ Mikl_5555
А чем он болел, воспалением хитрости?
Травма кисти. Штука неприятная, он не первый кто сезон пропускает с подобным повреждением. Например, у Д. Орлова полностью пропал чемпионат 2014/2015 в Вашике.
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Линар Нуртдинов
Это хорошо! 👍 в любом случае такой мастерюга сейчас необходим в обойме команды на случай травм кого либо.. Плюс головная боль тренерскому штабу противника, ведь всем известно что он очень талантлив, креативен и не предсказуем, а учитывая что его никто толком не видел в деле в КХЛ то прям ТЕМНАЯ лошадка для всех соперников..
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Radik_2.0
Ответ Фаниль
Не знаем будет ли толк от него в плей-офф????????
действительно??????????????
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йозе марино
Ответ Rinat Khudayberdin
забирай в ска
брат посмотри мой профиль)
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Rinat Khudayberdin
Ответ йозе марино
очко в среднем за матч так то))
забирай в ска
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йозе марино
очко в среднем за матч так то))
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Rialto
Ну посмотрим)
+1
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Евгений Астахов
Ответ Александр Буркин
Ага, первый и последний матч регулярного чемпионата сыграть)
😀😀😀😀
0
0
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Илья Герасимов
легенда!
+2
0
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Бахадыр Халиков
Если разделить на игры ( его контракт) то в оставшихся матчах он должен будет не только как Кучеров но и как каучуковый мяч носиться по льду🤣😂💚💪👍!
+7
-1
+6
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Mikl_5555
А чем он болел, воспалением хитрости?
+2
-1
+1
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Фаниль
Ответ guizzy
Верим в эффект Кучерова в плей-офф )
Не знаем будет ли толк от него в плей-офф????????
+2
0
+2
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Александр Буркин
Ответ Айсар Сайфутдинов
Наконец то Было бы символично сыграв он в матче с Магниткой
Ага, первый и последний матч регулярного чемпионата сыграть)
+2
0
+2
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Александр Буркин
Выпадет розовый снег, Джош Хо Сэнг будет играть). Верим в эффект Никиты Кучерова)
+5
0
+5
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Тюмен ДL
Желаем показать такой же результат как и Кучеров в плейофф после пропуска сезона
+9
0
+9
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Айсар Сайфутдинов
Наконец то
Было бы символично сыграв он в матче с Магниткой
0
0
0
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guizzy
Верим в эффект Кучерова в плей-офф )
+24
0
+24
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