Хо-Сэнг выведен из списка травмированных «Салавата» перед плей-офф. Он пропустил 67 из 68 игр в сезоне

готовится сыграть за «Салават Юлаев» в плей-офф .

Уфимский клуб вывел канадского нападающего из списка травмированных.

Во вторник хоккеист провел тренировку с командой в общей группе в преддверии первого матча серии Кубка Гагарина против « ».

Хо-Сэнг пропустил 67 из 68 матчей в регулярном чемпионате, получив травму в своей дебютной игре за « » против СКА (2:3 ОТ) в сентябре прошлого года, после чего игрок перенес операцию.