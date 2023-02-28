Хо-Сэнг приступил к тренировкам с «Салаватом». Его участие в первом матче серии с «Адмиралом» под вопросом

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Джош Хо-Сэнг Спорт-Экспресс Хоккей

Джош Хо-Сэнг приступил к тренировкам с «Салаватом».

Участие 27-летнего нападающего в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Адмирала» (1 марта) остается под вопросом. 

«Будем смотреть на его состояние. Он сегодня первый раз тренировался с командой. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», – сказал главный тренер уфимцев Виктор Козлов

Хо-Сэнг получил травму в своем дебютном матче за «Салават Юлаев» против СКА (2:3 ОТ) в сентябре прошлого года, после чего перенес операцию. 

3 комментария

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Джек Шэпард
Смысла нет рабочие тройки щас ломать. Пусть уж сидит дальше, как только что-то пойдет не по плану, уступать будем в серии или что-то в этом духе, можно выпускать, если готов физически, а так не вижу смысла ломать наигранные тройки.
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ruslanych
Его к финалу конфы готовят, не иначе хD
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+2
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Руслан Х
Весь сезон под вопросом.🤔
+1
0
+1
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