Хо-Сэнг приступил к тренировкам с «Салаватом». Его участие в первом матче серии с «Адмиралом» под вопросом
Джош Хо-Сэнг приступил к тренировкам с «Салаватом».
Участие 27-летнего нападающего в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Адмирала» (1 марта) остается под вопросом.
«Будем смотреть на его состояние. Он сегодня первый раз тренировался с командой. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», – сказал главный тренер уфимцев Виктор Козлов.
Хо-Сэнг получил травму в своем дебютном матче за «Салават Юлаев» против СКА (2:3 ОТ) в сентябре прошлого года, после чего перенес операцию.
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