Хо-Сэнг приступил к тренировкам с «Салаватом». Его участие в первом матче серии с «Адмиралом» под вопросом

приступил к тренировкам с «Салаватом».

Участие 27-летнего нападающего в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против « » (1 марта) остается под вопросом.

«Будем смотреть на его состояние. Он сегодня первый раз тренировался с командой. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», – сказал главный тренер уфимцев .

Хо-Сэнг получил травму в своем дебютном матче за « » против СКА (2:3 ОТ) в сентябре прошлого года, после чего перенес операцию.