Виктор Козлов: «Если Хо-Сэнг будет как Кучеров в плей-офф, то это будет супер»

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Виктор Козлов оценил игру легионеров «Салавата Юлаева».

Хмелевски – молодец, все ровно и четко. Сначала он присматривался, осваивался. Хоккей здесь отличается от североамериканского, где он играл до этого. Он хорошо адаптировался, и показывает неплохую игру.

У Мерфи сезон получился скомканный. Он получил травму, пытался выйти – получил рецидив. Сейчас он пытается найти свою игру.

Джош [Хо-Сэнг] получил травму в самом начале сезона, и весь сезон у него ушел на реабилитацию. Только сейчас он начал тренироваться. Сроки, когда он сможет выйти и играть, пока непонятны. Он близок к этому, пока непонятно, когда выйдет на лед.

Кучеров два сезона назад пропустил регулярный чемпионат, а в плей-офф стал одним из лучших. Может, Хо-Сэнг повторит?

– Если Джош будет как Кучеров в плей-офф, то это будет супер. Для нас это будет серьезной помощью, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» в эфире «Спорт БСТ».

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1 комментарий

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RusSh
Засиделся Хо-Сэнг уже, было бы здорово, если бы он принял участие, у нас скамейка короткая, каждая клюшка на счету.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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