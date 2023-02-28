Виктор Козлов: «Если Хо-Сэнг будет как Кучеров в плей-офф, то это будет супер»

оценил игру легионеров «Салавата Юлаева».

– – молодец, все ровно и четко. Сначала он присматривался, осваивался. Хоккей здесь отличается от североамериканского, где он играл до этого. Он хорошо адаптировался, и показывает неплохую игру.

У Мерфи сезон получился скомканный. Он получил травму, пытался выйти – получил рецидив. Сейчас он пытается найти свою игру.

Джош [Хо-Сэнг] получил травму в самом начале сезона, и весь сезон у него ушел на реабилитацию. Только сейчас он начал тренироваться. Сроки, когда он сможет выйти и играть, пока непонятны. Он близок к этому, пока непонятно, когда выйдет на лед.

– два сезона назад пропустил регулярный чемпионат, а в плей-офф стал одним из лучших. Может, повторит?

– Если Джош будет как Кучеров в плей-офф, то это будет супер. Для нас это будет серьезной помощью, – сказал главный тренер « » в эфире «Спорт БСТ».