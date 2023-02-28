Кравец ждет провокаций игроков «Сибири» против Буше: «Пусть злят. Тогда он больше голов забьет, может»
Михаил Кравец ожидает, что игроки «Сибири» будут провоцировать Рида Буше.
«Авангард» встретится с новосибирцами в первом раунде Кубка Гагарина.
«Сибирь» будет очень плотно играть с Ридом Буше? Главное, чтобы он сам был к этому готов. Действительно, в последней очной игре его персонально опекали, шли на персональные провокации, чтобы Рида разозлить. С другой стороны, пусть злят. Может, тогда он больше голов забьет. Опыт у Буше большой, он понимает, что происходит, и не будет размениваться на всякую ерунду.
Толчинский прибавил на финише регулярки? Мне кажется, он и раньше никогда плохо не смотрелся. Очень сильный игрок, просто нужно понимать, что от него ждать, что требовать, что можно позволять.
Он профессионал, который всегда играет с настроением и желанием, с желанием биться, несмотря на небольшой вес», – сообщил главный тренер омичей.
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