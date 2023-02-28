Кравец ждет провокаций игроков «Сибири» против Буше: «Пусть злят. Тогда он больше голов забьет, может»

ожидает, что игроки « » будут провоцировать .

« » встретится с новосибирцами в первом раунде Кубка Гагарина.

«Сибирь» будет очень плотно играть с Ридом Буше? Главное, чтобы он сам был к этому готов. Действительно, в последней очной игре его персонально опекали, шли на персональные провокации, чтобы Рида разозлить. С другой стороны, пусть злят. Может, тогда он больше голов забьет. Опыт у Буше большой, он понимает, что происходит, и не будет размениваться на всякую ерунду.

прибавил на финише регулярки? Мне кажется, он и раньше никогда плохо не смотрелся. Очень сильный игрок, просто нужно понимать, что от него ждать, что требовать, что можно позволять.

Он профессионал, который всегда играет с настроением и желанием, с желанием биться, несмотря на небольшой вес», – сообщил главный тренер омичей.