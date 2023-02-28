Кравец ждет провокаций игроков «Сибири» против Буше: «Пусть злят. Тогда он больше голов забьет, может»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Сергей Толчинский Рид Буше Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец ожидает, что игроки «Сибири» будут провоцировать Рида Буше

«Авангард» встретится с новосибирцами в первом раунде Кубка Гагарина. 

«Сибирь» будет очень плотно играть с Ридом Буше? Главное, чтобы он сам был к этому готов. Действительно, в последней очной игре его персонально опекали, шли на персональные провокации, чтобы Рида разозлить. С другой стороны, пусть злят. Может, тогда он больше голов забьет. Опыт у Буше большой, он понимает, что происходит, и не будет размениваться на всякую ерунду.

Толчинский прибавил на финише регулярки? Мне кажется, он и раньше никогда плохо не смотрелся. Очень сильный игрок, просто нужно понимать, что от него ждать, что требовать, что можно позволять.

Он профессионал, который всегда играет с настроением и желанием, с желанием биться, несмотря на небольшой вес», – сообщил главный тренер омичей. 

1 комментарий

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Rodgeras
Удачи парням!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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