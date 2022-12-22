«Номер 28 из «Авангарда» – супербыстрый». Защитник «Металлурга» Керран назвал Толчинского самым сложным форвардом в КХЛ

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Сергей Толчинский Чемпионат.com Коди Керран Хоккей

Коди Керран считает Сергея Толчинского самым сложным нападающим в КХЛ.

– Против кого из нападающих КХЛ вам сложнее всего играть?

– Классный вопрос.

На самом деле назову Толчинского. Он супербыстрый, №28 из «Авангарда». Когда он получает шайбу в средней зоне, то как будто бы взлетает, – сказал защитник «Металлурга».

Толчинский набрал 29 (9+20) очков в 41 матче текущего Фонбет чемпионата КХЛ.

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