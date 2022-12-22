«Номер 28 из «Авангарда» – супербыстрый». Защитник «Металлурга» Керран назвал Толчинского самым сложным форвардом в КХЛ
Коди Керран считает Сергея Толчинского самым сложным нападающим в КХЛ.
– Против кого из нападающих КХЛ вам сложнее всего играть?
– Классный вопрос.
На самом деле назову Толчинского. Он супербыстрый, №28 из «Авангарда». Когда он получает шайбу в средней зоне, то как будто бы взлетает, – сказал защитник «Металлурга».
Толчинский набрал 29 (9+20) очков в 41 матче текущего Фонбет чемпионата КХЛ.
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