«Номер 28 из «Авангарда» – супербыстрый». Защитник «Металлурга» Керран назвал Толчинского самым сложным форвардом в КХЛ

считает Сергея Толчинского самым сложным нападающим в КХЛ.

– Против кого из нападающих КХЛ вам сложнее всего играть?

– Классный вопрос.

На самом деле назову Толчинского. Он супербыстрый, №28 из « ». Когда он получает шайбу в средней зоне, то как будто бы взлетает, – сказал защитник « ».

Толчинский набрал 29 (9+20) очков в 41 матче текущего Фонбет чемпионата .