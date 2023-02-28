Рябыкин об «Авангарде»: «На предсезонке уделили физподготовке особое внимание. Бови взял лучшее из советской и американской систем»

высказался о серии первого раунда между « » и « ».

– Насколько понимаю, впервые в плей-офф нас ждет сибирское дерби – «Авангард» – «Сибирь» (не впервые, в 2013 году омичи выиграли в первом раунде со счетом 4-3 – прим. Sports.ru).

С большим уважением отношусь к выступлению Новосибирска, который на каком-то этапе вообще возглавлял Восток. Но если «Авангард» шел по сезону по нарастающей, то «Сибирь» все-таки не добавляла.

На мой взгляд, «Авангард» получил в плей-офф ту «сетку», которую хотел. И является явным фаворитом серии.

– Многие специалисты отмечали хорошую функциональную форму Омска, которую по их версии обеспечила правильная летняяя подготовка. Именно этот фактор позволил «ястребам» добавлять к весне?

– Могу сказать, что активный, атакующий стиль «Авангарда», который мы ставили, требует качественной физподготовки, которой на предсезонке уделили особое внимание. Также учитывали, что будет полностью гостевой сентябрь, который надо функционально пройти и который неизбежно сменится домашним февралем, функционально где-то щадящим.

Мне очень нравится работа тренера «Авангарда» по физподготовке Брендана Бови. У него индивидуальный подход, тонкий баланс атлетической и ледовой подготовки. Он взял все лучшее из советской и североамериканской систем. На мой взгляд, отсюда и функциональный фон команды по ходу чемпионата, – сказал бывший главный тренер омского клуба.

Кожевников об «Авангарде»: «Отметил бы «физику» Омска, Рябыкин очень качественно провел предсезонку. Профессионалы это оценивают»