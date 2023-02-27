Губернатор Новосибирской области напутствовал «Сибирь» перед «Авангардом»: «Желаю продемонстрировать наработки тренерского штаба в принципиальном сибирском дерби»

Губернатор Новосибирской области напутствовал игроков « » перед плей-офф .

Андрей Травников встретился с командой, руководством и тренерским штабом в преддверии серии первого раунда против « ».

«Как это всегда бывает в спорте, были и радостные моменты, были и проигрыши и огорчения из-за них. Но в целом команда отыграла регулярку достаточно ровно, с хорошим результатом, без серьезных провальных серий.

Задача минимум, которую мы ставили перед началом чемпионата в сентябре – выход в плей-офф, – выполнена. Хочу вас настроить на то, что на этом сезон для команды не заканчивается.

Впереди задача максимум – выступить в плей-офф максимально достойно. Уже знаем расклад по турниру, стартовые матчи первого этапа вам придется играть без поддержки родных стен.

Но мы помним, что и в прошлом, и в этом сезоне команда выигрывала у очень сильных хозяев на их площадках.

Желаю вам боевого настроя, чтобы вы продемонстрировали все наработки тренерского штаба, вашего сыгранного дружного коллектива уже в ближайшие дни с нашими соседями в принципиальном сибирском дерби в Омске.

По-настоящему сезон только начинается. Удачи, спортивного здоровья, поддержка болельщиков будет!» – сказал Травников.