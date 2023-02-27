Губернатор Новосибирской области напутствовал «Сибирь» перед «Авангардом»: «Желаю продемонстрировать наработки тренерского штаба в принципиальном сибирском дерби»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Политика Андрей Травников Хоккей

Губернатор Новосибирской области напутствовал игроков «Сибири» перед плей-офф КХЛ.

Андрей Травников встретился с командой, руководством и тренерским штабом в преддверии серии первого раунда против «Авангарда».

«Как это всегда бывает в спорте, были и радостные моменты, были и проигрыши и огорчения из-за них. Но в целом команда отыграла регулярку достаточно ровно, с хорошим результатом, без серьезных провальных серий.

Задача минимум, которую мы ставили перед началом чемпионата в сентябре – выход в плей-офф, – выполнена. Хочу вас настроить на то, что на этом сезон для команды не заканчивается.

Впереди задача максимум – выступить в плей-офф максимально достойно. Уже знаем расклад по турниру, стартовые матчи первого этапа вам придется играть без поддержки родных стен.

Но мы помним, что и в прошлом, и в этом сезоне команда выигрывала у очень сильных хозяев на их площадках.

Желаю вам боевого настроя, чтобы вы продемонстрировали все наработки тренерского штаба, вашего сыгранного дружного коллектива уже в ближайшие дни с нашими соседями в принципиальном сибирском дерби в Омске.

По-настоящему сезон только начинается. Удачи, спортивного здоровья, поддержка болельщиков будет!» – сказал Травников. 

11 комментариев

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Александр Невский
Лучше бы губернатор Новосибирска рассказал почему так долго строили арену и почему до сих пор она не работает и куча не доделок .
+1
0
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Шорох
Если Сибирь пройдёт сегодняшний Авангард ,это будет чудо! Как охото верить в чудеса))!
+1
0
+1
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Шорох
К чему такие наставления? Просто для галочки.
0
0
0
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Олег
Ответ Ыжык
Похоже русский язык ты не любишь больше чем Авангард.
Вам только по Иртышу кататься.
Умные больно.
0
-1
-1
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Александр Кудрявцев
Ответ Антон Черноножкин
4-1 Авангард, Снеговики максимум одну у себя дома возьмут
Согласен 💪💪💪💪
+1
-1
0
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Ыжык
Ответ Олег
Просто авангард не люблю. Магнитка всех уделяет.
Похоже русский язык ты не любишь больше чем Авангард.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег
Ответ ros80
Что, стул плохим стал, боишься после сибирки вам накостыляют ))
Просто авангард не люблю.
Магнитка всех уделяет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Черноножкин
4-1 Авангард, Снеговики максимум одну у себя дома возьмут
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ros80
Ответ Олег
Желаю Сибири победы.Накожите авангард.
Что, стул плохим стал, боишься после сибирки вам накостыляют ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ros80
Ответ Олег
Желаю Сибири победы.Накожите авангард.
Перед "накоживанием" попробуй для начала изучить правила правописания русского языка. Чуть- чуть
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег
Желаю Сибири победы.Накожите авангард.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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