Кожевников об «Авангарде»: «Отметил бы «физику» Омска, Рябыкин очень качественно провел предсезонку. Профессионалы это оценивают»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников отметил вклад Дмитрия Рябыкина в физическую форму «Авангарда». 

– Я внимательно слежу за «Авангардом». Мне нравится эта команда, хотя вижу там не только плюсы, но и минусы.

– В чем плюсы?

– У Омска звонкая линия нападения, со своенравными и зрелищными ребятами, которые то включаются на максимум, то берут паузу. Непростая команда в управлении. Но выбор форвардов у «Авангарда» большой, поэтому тут все зависит от тренерского искусства.

Еще отметил бы «физику» Омска. Понятно, что сейчас идет компенсация за зубодробительный выезд на старте, и команда долго сидит дома.

Но все равно виден ее функциональный запас, а значит, ее первый тренер Дмитрий Рябыкин очень качественно провел предсезонку. Профессионалы это оценивают, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

3 комментария

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Roman Schmidt
Под профессионалом он себя подразумевает или что?🤣😅😄
0
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Василий Стецюк
Взял бы Кожевников Рябыкина в свою команду и успокоился.
+3
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+3
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The next One
За физподгатовку в Омске отвечает Брендан Бови при чем здесь Рябыкин?
+12
0
+12
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