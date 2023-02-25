Кожевников об «Авангарде»: «Отметил бы «физику» Омска, Рябыкин очень качественно провел предсезонку. Профессионалы это оценивают»
Александр Кожевников отметил вклад Дмитрия Рябыкина в физическую форму «Авангарда».
– Я внимательно слежу за «Авангардом». Мне нравится эта команда, хотя вижу там не только плюсы, но и минусы.
– В чем плюсы?
– У Омска звонкая линия нападения, со своенравными и зрелищными ребятами, которые то включаются на максимум, то берут паузу. Непростая команда в управлении. Но выбор форвардов у «Авангарда» большой, поэтому тут все зависит от тренерского искусства.
Еще отметил бы «физику» Омска. Понятно, что сейчас идет компенсация за зубодробительный выезд на старте, и команда долго сидит дома.
Но все равно виден ее функциональный запас, а значит, ее первый тренер Дмитрий Рябыкин очень качественно провел предсезонку. Профессионалы это оценивают, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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