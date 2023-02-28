Костин отдал Макдэвиду пас на 50-й гол в 1-м матче после болезни. У него 3 хита и 6 минут штрафа за 8:43 с «Бостоном»

Теги Бостон Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Клим Костин Хоккей

Клим Костин отдал пас Коннору Макдэвиду на 50-й гол в первом матче после болезни.

Россиянин вернулся в состав «Эдмонтона» на матч с «Бостоном» (2:3) после пропуска 5 игр из-за болезни, не связанной с коронавирусом. 

В активе форварда «Ойлерс» стало 15 (9+6) очков в 39 играх сезона при полезности «+9». 

Сегодня Костин (8:43, «0») применил 3 силовых приема и получил 6 минут штрафа, включая 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой на 56-й минуте. 

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5 комментариев

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Павел Кулаков
и бержику и крейчи разбил лицо, при чем в одном и том же месте над глазом) удаление за 4 минуты до конца на 4 минуты было вообще необязательным, так что я думаю с тренером разговор после игры был серьезным
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Latenight Radio
Мистер Клим) Хорош!
+1
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sergio_ua
А я думал по две минуты за каждый хит :)
0
-2
-2
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Kolyamba39
Линдхольма выкинул на скамейку шикарно
+7
0
+7
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artem klishin
4-минутный штраф за 4 минуты до конца игры
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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