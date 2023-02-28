Костин отдал Макдэвиду пас на 50-й гол в 1-м матче после болезни. У него 3 хита и 6 минут штрафа за 8:43 с «Бостоном»

отдал пас на 50-й гол в первом матче после болезни.

Россиянин вернулся в состав « » на матч с « » (2:3) после пропуска 5 игр из-за болезни, не связанной с коронавирусом.

В активе форварда «Ойлерс» стало 15 (9+6) очков в 39 играх сезона при полезности «+9».

Сегодня Костин (8:43, «0») применил 3 силовых приема и получил 6 минут штрафа, включая 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой на 56-й минуте.