Макдэвид впервые забросил 50 шайб в сезоне НХЛ. За 61 матч – быстрее всех с 1996 года
Коннор Макдэвид впервые забросил 50 шайб в сезоне НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:3).
В активе 26-летнего канадца стало 115 (50+65) очков в 61 игре. Он возглавляет гонки бомбардиров и снайперов.
Макдэвид достиг отметки 50 шайб за сезон впервые в карьере в лиге, сделав это быстрее всех за последние 27 лет.
В сезоне-1995/96 Марио Лемье («Питтсбург») забросил 50 шайб в 50 играх (этот результат вошел в неофициальный список 50/50, так как форвард пропускал игры и забросил 50-ю шайбу в 59-м матче команды в сезоне), Яромир Ягр («Питтсбург») – в 59, Александр Могильный («Ванкувер») – в 60.
Лемье в итоге выиграл гонку снайперов с 69 шайбами в 70 матчах, Ягр стал вторым с 62 шайбами в 82 играх, Могильный – третьим с 55 шайбами в 79 играх.
Макдэвид также побил рекорд XXI века, установленный Остоном Мэттьюсом («Торонто») в прошлом сезоне – 50 шайб в 62 играх.
Ты просто забываешь, что в США/Канаде далеко не всегда у болельщиков весь фокус внимания заточен только на победы команд, за которые они топят.
Так сложилось давно, что там очень любят элемент шоу и индивидуальные перфомансы игроков. Какие-то уникальные достижения, громкие истории, когда кто-то бьёт большие рекорды.
Вот Вашингтон, кстати, один из самых ярких примеров: вообще незаметно что посещаемость стадиона падает или фаны Вашингтона теряют интерес к команде, которая на данный момент затянула с обновлением и перестройкой команды, которая очевидно что нацелена не только на победы, но и на то, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки по шайбам.
Ничего, ходят, болеют.
Так и с Эдмонтоном. У них в команде один из ярчайших игроков лиги (на пару с Драйзем) который постоянно на слуху и играет круто.
Да, где-то имеет место быть дисбаланс в игре команды, где многое заточено под Мака. Но ты уверен что большинство болельщиков Эдмонтона страдают от этого, когда в очередной раз платят свои кровные за абики, разовые билеты и покупку трансляций?
Или что боссы и менеджмент клуба этим недовольны?
Ну и спортивные результаты нефтяников тоже подтянулись: раньше не всегда в плов попадали, а теперь и в финале конфы поиграли и сейчас железно в ПО будут и могут там пошуметь.
Да чë говорить, в лиге немало команд которые в ближайшие годы не то что КС взять не смогут, а даже в ПО не выйдут, но при этом там зачастую и посмотреть то из звёзд не на кого.
А Коннор - это шоу.
Повторю ещё раз, чтобы Макдэвид оправдывал свой контракт, а его команда стабильно побеждала, он должен набирать 200 очков каждый год. А он только сейчас впервые забил 50. О 200 очках и речи нет. Вы скажете, что другие и этого не могут? На что я вам отвечу, что будь я менеджером, разменял бы Макдэвида на двух форвардов типа Бержерона, которые эффективны на обеих сторонах площадки и в плане командных результатов могут принести больше. Это я ещё ничего не сказал про его лидерские кач-ва.
И да, безусловно, он прогрессирует по всем пунктам, но его прогресс по-прежнему недостаточен, чтобы команда побеждала.
С уважением.
Но показатель Могильного и Селянне никаким рекордом не является для МакДэвида, он не россиянин и не финн.
Нереальный, конечно, уровень... если до 70 доберется -вообще сказка будет