Макдэвид впервые забросил 50 шайб в сезоне НХЛ. За 61 матч – быстрее всех с 1996 года

впервые забросил 50 шайб в сезоне .

Капитан « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:3).

В активе 26-летнего канадца стало 115 (50+65) очков в 61 игре. Он возглавляет гонки бомбардиров и снайперов.

Макдэвид достиг отметки 50 шайб за сезон впервые в карьере в лиге, сделав это быстрее всех за последние 27 лет.

В сезоне-1995/96 («Питтсбург») забросил 50 шайб в 50 играх (этот результат вошел в неофициальный список 50/50, так как форвард пропускал игры и забросил 50-ю шайбу в 59-м матче команды в сезоне), («Питтсбург») – в 59, Александр Могильный («Ванкувер») – в 60.

Лемье в итоге выиграл гонку снайперов с 69 шайбами в 70 матчах, Ягр стал вторым с 62 шайбами в 82 играх, Могильный – третьим с 55 шайбами в 79 играх.

Макдэвид также побил рекорд XXI века, установленный Остоном Мэттьюсом («Торонто») в прошлом сезоне – 50 шайб в 62 играх.