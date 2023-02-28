Макдэвид впервые забросил 50 шайб в сезоне НХЛ. За 61 матч – быстрее всех с 1996 года

Теги рейтинги Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ Александр Могильный Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид впервые забросил 50 шайб в сезоне НХЛ

Капитан «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:3). 

В активе 26-летнего канадца стало 115 (50+65) очков в 61 игре. Он возглавляет гонки бомбардиров и снайперов. 

Макдэвид достиг отметки 50 шайб за сезон впервые в карьере в лиге, сделав это быстрее всех за последние 27 лет. 

В сезоне-1995/96 Марио Лемье («Питтсбург») забросил 50 шайб в 50 играх (этот результат вошел в неофициальный список 50/50, так как форвард пропускал игры и забросил 50-ю шайбу в 59-м матче команды в сезоне), Яромир Ягр («Питтсбург») – в 59, Александр Могильный («Ванкувер») – в 60. 

Лемье в итоге выиграл гонку снайперов с 69 шайбами в 70 матчах, Ягр стал вторым с 62 шайбами в 82 играх, Могильный – третьим с 55 шайбами в 79 играх.

Макдэвид также побил рекорд XXI века, установленный Остоном Мэттьюсом («Торонто») в прошлом сезоне – 50 шайб в 62 играх. 

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48 комментариев

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KozlikX
удивительный игрок, в этом сезоне может обновить личный рекорд по результативности
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Форман21
Ответ ЭЮЯ
Я пишу. Повторю ещё раз, чтобы Макдэвид оправдывал свой контракт, а его команда стабильно побеждала, он должен набирать 200 очков каждый год. А он только сейчас впервые забил 50. О 200 очках и речи нет. Вы скажете, что другие и этого не могут? На что я вам отвечу, что будь я менеджером, разменял бы Макдэвида на двух форвардов типа Бержерона, которые эффективны на обеих сторонах площадки и в плане командных результатов могут принести больше. Это я ещё ничего не сказал про его лидерские кач-ва. И да, безусловно, он прогрессирует по всем пунктам, но его прогресс по-прежнему недостаточен, чтобы команда побеждала. С уважением.
Кому нужен? Тебе?
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Фокс&#8772;
Ответ Павел Зарубин
Может пора замахнуться на рекорд Могильного и Селянне?:)
Это нереально..
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Фокс&#8772;
Ответ кракадил
))) дак медведи победили)) идут спокойно на первом месте. А вот нефть может спокойно мимо плейофф пролететь
А если попадет в очередной раз обгадится, ибо наглухо прикроют бегунка..
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Фокс&#8772;
Ответ Зубы Дзюбы
Знатоки, а почему именно после 95 года упала результативность индивидуальная? Обращаю внимание, что водораздел где-то там идёт по многим параметрам
Увеличили вратарскую амуницию.
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Фокс&#8772;
Бегунок красавчик! Смотрю на него, как на Буре в свое время, вся команда пашет.
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5pt25hj795
Полтос первый раз? Он уже столько лет разрывает лигу
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Montenegro Serbian
Ответ ЭЮЯ
Я пишу. Повторю ещё раз, чтобы Макдэвид оправдывал свой контракт, а его команда стабильно побеждала, он должен набирать 200 очков каждый год. А он только сейчас впервые забил 50. О 200 очках и речи нет. Вы скажете, что другие и этого не могут? На что я вам отвечу, что будь я менеджером, разменял бы Макдэвида на двух форвардов типа Бержерона, которые эффективны на обеих сторонах площадки и в плане командных результатов могут принести больше. Это я ещё ничего не сказал про его лидерские кач-ва. И да, безусловно, он прогрессирует по всем пунктам, но его прогресс по-прежнему недостаточен, чтобы команда побеждала. С уважением.
Так ты поверхностную ерунду пишешь, уж сорян. Не учитываешь нюансы.

Ты просто забываешь, что в США/Канаде далеко не всегда у болельщиков весь фокус внимания заточен только на победы команд, за которые они топят.
Так сложилось давно, что там очень любят элемент шоу и индивидуальные перфомансы игроков. Какие-то уникальные достижения, громкие истории, когда кто-то бьёт большие рекорды.
Вот Вашингтон, кстати, один из самых ярких примеров: вообще незаметно что посещаемость стадиона падает или фаны Вашингтона теряют интерес к команде, которая на данный момент затянула с обновлением и перестройкой команды, которая очевидно что нацелена не только на победы, но и на то, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки по шайбам.
Ничего, ходят, болеют.

Так и с Эдмонтоном. У них в команде один из ярчайших игроков лиги (на пару с Драйзем) который постоянно на слуху и играет круто.
Да, где-то имеет место быть дисбаланс в игре команды, где многое заточено под Мака. Но ты уверен что большинство болельщиков Эдмонтона страдают от этого, когда в очередной раз платят свои кровные за абики, разовые билеты и покупку трансляций?
Или что боссы и менеджмент клуба этим недовольны?

Ну и спортивные результаты нефтяников тоже подтянулись: раньше не всегда в плов попадали, а теперь и в финале конфы поиграли и сейчас железно в ПО будут и могут там пошуметь.

Да чë говорить, в лиге немало команд которые в ближайшие годы не то что КС взять не смогут, а даже в ПО не выйдут, но при этом там зачастую и посмотреть то из звёзд не на кого.
А Коннор - это шоу.
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кракадил
Ответ Павел Светлов
в ПО выйдут
Должны. Борьбы снизу таблицы никакой.
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amurseff03
Ответ Витольд Бубеный
Как сказал бы Ротенберг "Кленовая машина"!
Ну это скорее всего слова Бэттмэна. Он любитель таких фраз🤦‍♂️
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Павел Светлов
Ответ кракадил
Молодец конечно. Забьёт много в этом сезоне. Но команда опять проиграла
в ПО выйдут
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ЭЮЯ
Ответ Montenegro Serbian
Хз зачем ты то приплел. Давно уже не вижу, чтобы кто-то что-то подобное писал) Ты тоже вспомнил блин нафталин, ради плюсцов) В последние пару лет Коннору если что и предъявляют, то за то, что типа вся команда на его стату работает. Но то, что он не заслуживает своих денег (как спортсмен), не пишет никто.
Я пишу.
Повторю ещё раз, чтобы Макдэвид оправдывал свой контракт, а его команда стабильно побеждала, он должен набирать 200 очков каждый год. А он только сейчас впервые забил 50. О 200 очках и речи нет. Вы скажете, что другие и этого не могут? На что я вам отвечу, что будь я менеджером, разменял бы Макдэвида на двух форвардов типа Бержерона, которые эффективны на обеих сторонах площадки и в плане командных результатов могут принести больше. Это я ещё ничего не сказал про его лидерские кач-ва.
И да, безусловно, он прогрессирует по всем пунктам, но его прогресс по-прежнему недостаточен, чтобы команда побеждала.
С уважением.
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Mikl_5555
Ответ BuTaJIbKa
ну, справедливости ради, Медведи своё получили
так здесь не команду а игрока обсуждают..
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SlavaF.
Ответ Павел Зарубин
Смотря с какого сезона вести подсчет) за последние 20, 30 или 40 лет…
Ну я могу понять, когда пишут, что у Кучерова рекорд по очкам в этом веке, у Овечкина по шайбам.

Но показатель Могильного и Селянне никаким рекордом не является для МакДэвида, он не россиянин и не финн.
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KOT_B_yHTAX
Ротенберг : "Ну Макдевид в нашей тройке смотрелся бы неплохим игроком..."
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Павел Зарубин
Ответ SlavaF.
А у них рекорд?
Смотря с какого сезона вести подсчет) за последние 20, 30 или 40 лет…
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кракадил
Молодец конечно. Забьёт много в этом сезоне. Но команда опять проиграла
+1
-3
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кракадил
Ответ Mikl_5555
как говорится,забыл перед матчем посмотреть на каком месте медведи..
))) дак медведи победили)) идут спокойно на первом месте. А вот нефть может спокойно мимо плейофф пролететь
+3
-4
-1
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Александр Балабанов
Ответ Зубы Дзюбы
Знатоки, а почему именно после 95 года упала результативность индивидуальная? Обращаю внимание, что водораздел где-то там идёт по многим параметрам
"Нью-Джерси" Лемэра ввел моду на капканы
+5
0
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BuTaJIbKa
Ответ Mikl_5555
как говорится,забыл перед матчем посмотреть на каком месте медведи..
ну, справедливости ради, Медведи своё получили
+5
0
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Jetter
Ответ Montenegro Serbian
Хз зачем ты то приплел. Давно уже не вижу, чтобы кто-то что-то подобное писал) Ты тоже вспомнил блин нафталин, ради плюсцов) В последние пару лет Коннору если что и предъявляют, то за то, что типа вся команда на его стату работает. Но то, что он не заслуживает своих денег (как спортсмен), не пишет никто.
Вся команда работает на его стату? Вот ведь сволочи, забивают с его передач и дают пройти через всю площадку, обводя по пол команды соперника.
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АРХАТ
Ну у него же нет броска, ничего не понимаю:)
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BuTaJIbKa
Кто ты?
Нереальный, конечно, уровень... если до 70 доберется -вообще сказка будет
+7
-2
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Ivan Sergeev
Ответ Montenegro Serbian
Хз зачем ты то приплел. Давно уже не вижу, чтобы кто-то что-то подобное писал) Ты тоже вспомнил блин нафталин, ради плюсцов) В последние пару лет Коннору если что и предъявляют, то за то, что типа вся команда на его стату работает. Но то, что он не заслуживает своих денег (как спортсмен), не пишет никто.
Да ладно вся команда, там каждое третье его очко с пометкой "от Драйзатля" :). Это же так забавно, поставить рядом двух лучших игроков своего поколения и потом удивляться их высочайшей результативности. Вот когда Леон свалит наконец-то из Нефти, вот тогда и можно будет увидеть настоящего Макдака.
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Jetter
Ответ Maxximus
Впервые? я думал он каждую регулярку 50+ делает, а оно вон как на самом деле. В таком случае возможно сезон удачный.
Я смотрю, в хоккее ты не особо силен.
+7
-1
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