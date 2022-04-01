Мэттьюс забросил 50 шайб в сезоне за 62 матча – быстрее всех в НХЛ с 1996 года

забросил 50 шайб за 62 матча – быстрее всех в с 1996 года.

Форвард «Торонто» впервые в карьере достиг такой отметки, поразив пустые ворота в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (7:3).

Мэттьюс забросил 50 шайб за сезон быстрее всех в НХЛ, начиная с 1996 года.

В сезоне-1995/96 («Питтсбург») забросил 50 шайб в 50 матчах, («Питтсбург») – в 59, («Ванкувер») – в 60, а Петер Бондра («Вашингтон») – в 62.

Лемье в итоге выиграл гонку снайперов с 69 шайбами в 70 матчах, Ягр стал вторым с 62 шайбами в 82 играх, Могильный – третьим с 55 шайбами в 79 играх, Бондра – четвертым с 52 шайбами в 67 играх.

Мэттьюс впервые в карьере забросил 50 шайб за сезон. Он 4-й игрок в истории «Торонто», кому это удалось