Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ с 6 сезонами со 100+ очками в возрасте до 27 лет
Коннор Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ, набравший 100 очков в 6 сезонах в возрасте до 27 лет.
Капитан «Эдмонтона» достиг этой отметки, сделав 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:4, третий период).
В активе 26-летнего канадца 101 (42+59) балл в 56 играх. Макдэвид достиг отметки 100 очков в 6 сезонах в лиге из 8.
Он стал 5-м игроком в истории лиги с 6 или более сезонами со 100+ очками в возрасте до 27 лет (возраст считался на момент достижения отметки).
Ранее преуспели Уэйн Гретцки (8), Марио Лемье (7), Дэйл Хаверчак (6) и Бобби Орр (6).
Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, первым набравший 100 очков в 5+ сезонах. Трое других – Гретцки, Лемье и Эспозито
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