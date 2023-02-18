Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ с 6 сезонами со 100+ очками в возрасте до 27 лет

– 5-й игрок в истории НХЛ, набравший 100 очков в 6 сезонах в возрасте до 27 лет.

Капитан « » достиг этой отметки, сделав 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:4, третий период).

В активе 26-летнего канадца 101 (42+59) балл в 56 играх. Макдэвид достиг отметки 100 очков в 6 сезонах в лиге из 8.

Он стал 5-м игроком в истории лиги с 6 или более сезонами со 100+ очками в возрасте до 27 лет (возраст считался на момент достижения отметки).

Ранее преуспели (8), (7), Дэйл Хаверчак (6) и (6).

Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ, первым набравший 100 очков в 5+ сезонах. Трое других – Гретцки, Лемье и Эспозито