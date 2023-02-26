Макдэвид набрал 113 очков в 60 играх – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96 (Лемье, 136 в 60)

набрал 113 очков в 60 играх – лучший результат в с сезона-1995/96.

Капитан « » 10-й раз в сезоне набрал 4 очка за матч – 2+2 в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:6).

На счету Макдэвида стало 113 (48+65) очков в 60 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

Результат канадца на отрезке 60 игр стал лучшим в лиге с сезона-1995/96, когда из «Питтсбурга» набрал 136 (57+79) баллов.

При этом Коннор опередил , набравшего 112 (52+60) очков в 60 играх за «Питтсбург» в том же сезоне.