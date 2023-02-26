Макдэвид набрал 113 очков в 60 играх – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96 (Лемье, 136 в 60)
Коннор Макдэвид набрал 113 очков в 60 играх – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96.
Капитан «Эдмонтона» 10-й раз в сезоне набрал 4 очка за матч – 2+2 в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:6).
На счету Макдэвида стало 113 (48+65) очков в 60 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.
Результат канадца на отрезке 60 игр стал лучшим в лиге с сезона-1995/96, когда Марио Лемье из «Питтсбурга» набрал 136 (57+79) баллов.
При этом Коннор опередил Яромира Ягра, набравшего 112 (52+60) очков в 60 играх за «Питтсбург» в том же сезоне.
Это ж просто какой-то межгалактический уровень, ребята.
Мне кажется такое побить вообще нереально.
Но Мак тоже ничего, прет
1) Гретцки - 1, 921 ( 2857 очков - 1487 матчей )
2) Лемье - 1, 883 ( 1723 очка - 915 матчей )
3) Босси - 1, 497 ( 1126 очков - 752 матча )
4( МАКДЭВИД - 1, 481 ( 810 очков - 547 матчей )