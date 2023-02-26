Макдэвид набрал 113 очков в 60 играх – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96 (Лемье, 136 в 60)

Теги рейтинги Питтсбург Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 113 очков в 60 играх – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96.

Капитан «Эдмонтона» 10-й раз в сезоне набрал 4 очка за матч – 2+2 в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:6). 

На счету Макдэвида стало 113 (48+65) очков в 60 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. 

Результат канадца на отрезке 60 игр стал лучшим в лиге с сезона-1995/96, когда Марио Лемье из «Питтсбурга» набрал 136 (57+79) баллов.

При этом Коннор опередил Яромира Ягра, набравшего 112 (52+60) очков в 60 играх за «Питтсбург» в том же сезоне. 

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
crazymaks
Ответ TR31HK
До 136, от всего 113, очень далеко... СуперМарио всё же с другой планеты, по сравнению со всеми другими
раньше другой хоккей был
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
Хорош, чертяка... не фанат его, но не отметить этот гипер-уровень невозможно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andry 72
Лучший,шайбы на загляденье забрасывает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Кутузов
Ответ Павел Зарубин
Красиво в меньшинстве забил, что он вообще делал в меньшинстве?:)
У него 3+2 в меньшинстве в этом сезоне
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
136 очков за 60 игр?
Это ж просто какой-то межгалактический уровень, ребята.

Мне кажется такое побить вообще нереально.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TR31HK
До 136, от всего 113, очень далеко... СуперМарио всё же с другой планеты, по сравнению со всеми другими
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Зарубин
Красиво в меньшинстве забил, что он вообще делал в меньшинстве?:)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stepan Alexandrovich
Эй, Конор, уровень сложности то смени!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Бразаускас
Вот был монстр Лемье! Эх, если б не травмы((
Но Мак тоже ничего, прет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alextuio
Невероятно! Но главное за КС в этом году побороться.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewart - 25
Очки в среднем за игру в НХЛ ( вся история ) :
1) Гретцки - 1, 921 ( 2857 очков - 1487 матчей )
2) Лемье - 1, 883 ( 1723 очка - 915 матчей )
3) Босси - 1, 497 ( 1126 очков - 752 матча )
4( МАКДЭВИД - 1, 481 ( 810 очков - 547 матчей )
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий