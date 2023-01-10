Козлов о поражении от «Динамо»: «Салават» играл хорошо, много позитивных моментов. Тактически сильный соперник вышел против нас»
Виктор Козлов отметил позитив в игре «Салавата Юлаева», несмотря на поражения от «Динамо».
Уфимская команд уступила со счетом 2:3.
– Обидное поражение, мы играли хорошо, контролировали шайбу. Против нас вышел тактически сильный соперник, серьезная команда.
Я доволен своими ребятами, равнодушных не было, глаза горели, выигрывали единоборства. Много позитивных моментов. Я доволен парнями.
– Вы в первом периоде мало давили. Это связано с усталостью команды?
– Нет. Когда была возможность идти активно, мы шли. Когда соперник контролировал шайбу, мы возвращались и встречали его в средней зоне.
– Чего не хватило в конце третьего периода для того, чтобы забить?
– Не хватило удачи. Обидно. Мы хорошо контролировали шайбу в зоне атаки и прессинговали.
– Видите позитивные моменты в игре команды?
– Лучше запоминается позитив. Я думаю, что на видеоразборе мы покажем много позитивных клипов парням. У нас есть пища для размышлений. В первой шайбе хорошо пошли в прессинг и забили. Но нам есть над чем работать.
– Джош Хо-Сэнг и Райан Мерфи выйдут на лед в 2023 году?
– Я надеюсь.
– Почему не сыграл Данил Башкиров?
– У него травма.
– Может быть, вашим игрокам стоило больше на себя игру брать?
– Они обыгрывали соперника, контролировали шайбу в чужой зоне. Было много позитивных моментов, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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