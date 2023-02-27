«Ладе» выделят дополнительные средства из бюджета Самарской области, чтобы привести арену к стандартам КХЛ

Теги Лада КХЛ Лада-Арена ТАСС Хоккей

Арену «Лады» приведут в соответствие с требованиями регламента КХЛ в августе.

Об этом сообщила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«В целях приведения «Лады-Арены» в соответствие с требованиями технического регламента КХЛ и выполнения клубом условий допуска к чемпионату, установленных правовым регламентом КХЛ, правительством Самарской области принято решение о выделении в 2023 году дополнительных средств областного бюджета на приобретение травмобезопасного хоккейного борта с защитным ограждением из акрила, спортивного освещения, машины для уборки и заливки льда, дооснащения системы «Видеогол» и прочие мероприятия.

Мероприятия по приведению спортивного объекта в соответствие требованиям технического регламента КХЛ будут завершены в августе 2023 года», – сказала Рогожинская.

Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий