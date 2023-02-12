КХЛ требует от «Лады», чтобы платежная ведомость на 10% превышала пол зарплат. Это 450 млн рублей
«Лада» предоставила КХЛ финансовые гарантии в соответствии с требованиями регламента.
Клуб из Тольятти собирается выступать в Фонбет чемпионате КХЛ в следующем сезоне.
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщает, что в лиге требуют, чтобы платежная ведомость клуба на 10 процентов превышала пол зарплат (со следующего сезона – 405 миллионов рублей в год). То есть «Лада» должна тратить на игроков как минимум 450 миллионов рублей в год.
Работы по соответствию арены также ведутся.
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