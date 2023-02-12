КХЛ требует от «Лады», чтобы платежная ведомость на 10% превышала пол зарплат. Это 450 млн рублей

«Лада» предоставила финансовые гарантии в соответствии с требованиями регламента.

Клуб из Тольятти собирается выступать в Фонбет чемпионате КХЛ в следующем сезоне.

Журналист « » Артур Хайруллин сообщает, что в лиге требуют, чтобы платежная ведомость клуба на 10 процентов превышала пол зарплат (со следующего сезона – 405 миллионов рублей в год). То есть « » должна тратить на игроков как минимум 450 миллионов рублей в год.

Работы по соответствию арены также ведутся.