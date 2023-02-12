КХЛ требует от «Лады», чтобы платежная ведомость на 10% превышала пол зарплат. Это 450 млн рублей

Теги Лада КХЛ Лада-Арена ВХЛ Спорт-Экспресс деньги потолок зарплат Хоккей

«Лада» предоставила КХЛ финансовые гарантии в соответствии с требованиями регламента.

Клуб из Тольятти собирается выступать в Фонбет чемпионате КХЛ в следующем сезоне.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщает, что в лиге требуют, чтобы платежная ведомость клуба на 10 процентов превышала пол зарплат (со следующего сезона – 405 миллионов рублей в год). То есть «Лада» должна тратить на игроков как минимум 450 миллионов рублей в год.

Работы по соответствию арены также ведутся.

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3 комментария

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Даниил Семенов
Ответ Илья Илья
Так то завод автоваз не владеет клубом, это не частный клуб.
Ну это тоже самое, что сказать, что татнефть не владеет Ак Барсом. АвтоВАЗ во-первых главный спонсор команды, а во-вторых завод там всем городом управляет, а не то что клубом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Илья
Ответ Даниил Семенов
Интересная ситуация. Лада- генеральный спонсор и партнёр КХЛ, на всех площадках лиги ее Логотип на льду и бортах, но свой клуб она содержать в лиге не может. И с другой стороны: как брать деньги для лиги с Лады- так, пожалуйста. А допустить клуб по льготным условиям- так нет. Допустим команда собирается выступать исключительно из воспитанников и ей платёжка большая не нужна, так почему не допустить ее?
Так то завод автоваз не владеет клубом, это не частный клуб.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даниил Семенов
Интересная ситуация. Лада- генеральный спонсор и партнёр КХЛ, на всех площадках лиги ее Логотип на льду и бортах, но свой клуб она содержать в лиге не может. И с другой стороны: как брать деньги для лиги с Лады- так, пожалуйста. А допустить клуб по льготным условиям- так нет. Допустим команда собирается выступать исключительно из воспитанников и ей платёжка большая не нужна, так почему не допустить ее?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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