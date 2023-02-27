«Колорадо» выменял защитника «Чикаго» Джонсона на Андреаса Энглунда

Защитник Джек Джонсон переходит из « » в « ».

«Эвеланш» объявили, что выменяли 36-летнего хоккеиста на Андреаса Энглунда.

В текущем сезоне НХЛ Джонсон провел 58 матчей за «Чикаго», набрав 4 (0+4) очка при показателе полезности «-24». Всего за карьеру он принял участие в 1082 матчах, набрав 316 (72+244) очков.

Защитник уже выступал за «Колорадо» в сезоне-2021/22. Тогда он взял с командой Кубок Стэнли.