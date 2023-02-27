«Колорадо» выменял защитника «Чикаго» Джонсона на Андреаса Энглунда

Теги переходы Чикаго Колорадо НХЛ Джек Джонсон Андреас Энглунд Хоккей

Защитник Джек Джонсон переходит из «Чикаго» в «Колорадо».

«Эвеланш» объявили, что выменяли 36-летнего хоккеиста на Андреаса Энглунда. 

В текущем сезоне НХЛ Джонсон провел 58 матчей за «Чикаго», набрав 4 (0+4) очка при показателе полезности «-24». Всего за карьеру он принял участие в 1082 матчах, набрав 316 (72+244)  очков.

Защитник уже выступал за «Колорадо» в сезоне-2021/22. Тогда он взял с командой Кубок Стэнли. 

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3 комментария

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Антон Якимцев
Ответ NeAngel
Реального усиления состава ждать не приходится. На фоне усиления конкурентов мы выглядим статистами.
Основное усиление - это избавление от травм, видимо считает Джо. Раз даже если весь сезон колбасит с лазаретом, а команда все равно вторая по потерянным очкам на Западе.
В целом кроме второго центра я никого и не жду, ясен-красен так же, что от Родригеса тоже избавляться не намерены
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NeAngel
Реального усиления состава ждать не приходится. На фоне усиления конкурентов мы выглядим статистами.
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PatologoanatoM
Свой мужик
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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