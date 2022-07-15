«Нэшвилл» подписал вратаря Ланкинена (на год и 1,5 млн долларов) и лучшего бомбардира фарма «Колорадо» Шервуда

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«Нэшвилл» подписал вратаря Кевина Ланкинена на год и 1,5 млн долларов.

В минувшем сезоне 27-летний финн выступал за «Чикаго» и сыграл 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ (89,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,50). 

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 800 тысяч долларов.

Кроме того, клуб заключил односторонний контракт на год и 750 тысяч долларов с форвардом Кифером Шервудом.

27-летний нападающий стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Колорадо» в АХЛ, набрав 75 (36+39) очков в 57 матчах. В 11 матчах за «Эвс» в НХЛ набрал 2 (1+1) балла. 

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