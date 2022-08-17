«Чикаго» подписал Джека Джонсона на год и 950 тысяч долларов (NBC Sports)

подписал защитника на год и 950 тысяч долларов.

Об этом сообщает NBC Sports Chicago. Официально о сделке будет объявлено в среду.

В минувшем сезоне 35-летний американец стал обладателем Кубка Стэнли в составе .

В регулярном чемпионате игрок провел 74 матча и набрал 9 (1+8) очков при полезности «+5», 42 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:43.

В его активе 91 силовой прием (8-е место в команде) и 68 блоков (5-е). В победном плей-офф Джонсон сыграл в 13 матчах.