Сергей Бобровский: «У Овечкина хороший и сильный бросок, шайба летит на неудобной высоте. Он побьет рекорд Гретцки, уверен»

Вратарь «Флориды» дал оценку броску форварда .

– Весь хоккейный мир следит за голами Овечкина. Насколько сильно тема рекорда обсуждается в США и во Флориде? Или у вас больше озабочены своей командой?

– Рекорд Овечкина обсуждает весь мир, и « » не исключение. Уверен, что Саша побьет рекорд Уэйна Гретцки, у него все для этого есть. Овечкин уже в возрасте, но все равно забивает свои 30-40 голов.

– В чем, на ваш взгляд, сложность его щелчка из левого круга? Только лишь в силе броска?

– У него хороший и сильный бросок, шайба летит на неудобной для вратаря высоте при перемещении. Помимо броска Овечкина, у « » есть три-четыре варианта, как можно завершить большинство. Поэтому бригада меньшинства соперников не всегда справляется с их розыгрышем. Бывает, что упускает Сашу. Поэтому все удивляются, что он забивает с одной точки, но в стрессовой ситуации, пока перекрывают других игроков, открывается он.

Вообще, у «Кэпс» хороший розыгрыш большинства. Помимо заслуг Александра, нужно отметить работу всей их бригады: партнеры отдают ему хорошие передачи, – сказал Бобровский.