Овечкин забил 40+ голов 9 клубам НХЛ. Лидирует Эспозито с 10 командами

Теги рейтинги Баффало Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Фил Эспозито Марсель Дионн Хоккей

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил минимум 40 голов 9 клубам НХЛ.

Сегодня он поразил ворота «Баффало» (6:4, третий период) на 36-й минуте.

Россиянин обошел Марселя Дионна, отметившегося 40+ голами в ворота 8 команд, и отстает только от Фила Эспозито – в его карьере 10 таких клубов.

Подробно со статистикой выступлений 37-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Самый адовый Крикун
Ответ t0ni12
На здоровье. https://www.statmuse.com/nhl/ask/alexander-ovechkin-stats-against-each-team Здесь, правда, этот гол пока не учтен.
Посмотрел стату, жаль, Миннесота в другой конференции играет, Сент-Луис, пожалуй, тоже.
А у Фила космические 49 шайб в 50 играх с Кэнакс, я всë думал, кому он умудрился из команд, зашедших в Лигу после биг сикс не забить 40 (12 клубов на протяжении нескольких сезонов, много матчей с каждым), а оказывается, он копам сорокет не осилил отгрузить аж за 91 матч, хотя тебе были в то время аутсайдерами
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Руслан Ушанлы
Ответ t0ni12
На здоровье. https://www.statmuse.com/nhl/ask/alexander-ovechkin-stats-against-each-team Здесь, правда, этот гол пока не учтен.
Каролина, Виннипег и Тампа близки к сотне очков 💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
askarik1992
Дух спит
0
-1
-1
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Plamen
Ответ qweartyuiopa
Ну одну из них уже обошел, просто не обновилось
Это без Баффало. Монреаль, Оттава, Нью Джерси и Питсбург
0
0
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Виктор Пьянков
Следующие девилс, Монреаль, пингвины и оттава, все из одной конференции, так что думаю будет очередной рекорд
+3
0
+3
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qweartyuiopa
Ответ Plamen
4
Ну одну из них уже обошел, просто не обновилось
0
0
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Plamen
Ответ qweartyuiopa
Значит еще три команды на подходе
4
0
0
0
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Plamen
Ответ t0ni12
На здоровье. https://www.statmuse.com/nhl/ask/alexander-ovechkin-stats-against-each-team Здесь, правда, этот гол пока не учтен.
Спасибо. Судя по всему ещё 4 клуба на подходе
0
0
0
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qweartyuiopa
Ответ t0ni12
На здоровье. https://www.statmuse.com/nhl/ask/alexander-ovechkin-stats-against-each-team Здесь, правда, этот гол пока не учтен.
Значит еще три команды на подходе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Яценко
Ответ t0ni12
На здоровье. https://www.statmuse.com/nhl/ask/alexander-ovechkin-stats-against-each-team Здесь, правда, этот гол пока не учтен.
Благодарю.
+1
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+1
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t0ni12
Ответ Георгий Яценко
А можно подробнее??или надо ждать Духа с статистической раскладкой??
На здоровье.
https://www.statmuse.com/nhl/ask/alexander-ovechkin-stats-against-each-team
Здесь, правда, этот гол пока не учтен.
+9
0
+9
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Георгий Яценко
А можно подробнее??или надо ждать Духа с статистической раскладкой??
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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