Овечкин забил 40+ голов 9 клубам НХЛ. Лидирует Эспозито с 10 командами
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил минимум 40 голов 9 клубам НХЛ.
Сегодня он поразил ворота «Баффало» (6:4, третий период) на 36-й минуте.
Россиянин обошел Марселя Дионна, отметившегося 40+ голами в ворота 8 команд, и отстает только от Фила Эспозито – в его карьере 10 таких клубов.
Подробно со статистикой выступлений 37-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.
А у Фила космические 49 шайб в 50 играх с Кэнакс, я всë думал, кому он умудрился из команд, зашедших в Лигу после биг сикс не забить 40 (12 клубов на протяжении нескольких сезонов, много матчей с каждым), а оказывается, он копам сорокет не осилил отгрузить аж за 91 матч, хотя тебе были в то время аутсайдерами
https://www.statmuse.com/nhl/ask/alexander-ovechkin-stats-against-each-team
Здесь, правда, этот гол пока не учтен.