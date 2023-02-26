Овечкин забил 40+ голов 9 клубам НХЛ. Лидирует Эспозито с 10 командами

Форвард « » забил минимум 40 голов 9 клубам .

Сегодня он поразил ворота « » (6:4, третий период) на 36-й минуте.

Россиянин обошел Марселя Дионна, отметившегося 40+ голами в ворота 8 команд, и отстает только от – в его карьере 10 таких клубов.

Подробно со статистикой выступлений 37-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.