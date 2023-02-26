Зинэтула Билялетдинов: «Авангард» обнажил проблемы «Ак Барса». Надо серьезно готовиться к «Нефтехимику»

Главный тренер « » высказался о матче с «Авангардом» (3:2 ОТ).

– Боевая игра получилась, обе команды настроились на этот матч. Соперник создал немало острых моментов, обнажил некоторые наши проблемы, которые мы должны решить. Полезная, хорошая игра.

– Можете подвести итог регулярки?

– Считаю, что раз мы закончили на таком уровне ее, то ребята молодцы, выдержали напряжение, хотя были очень сложные моменты.

– Не было ли желания приберечь лидеров сегодня?

– Нет, для нас, наоборот, этот матч был очень полезен, в хорошем темпе прошел, в боевом духе. Соперник сыграл достаточно агрессивно, это хорошо для нас. Не думаю, что нам следовало сделать по-другому.

Кто-то очень просто оценивает ситуацию с тем, что мы вышли на « » в первом раунде. Но, я думаю, там будут такие матчи, как сегодня. Надо быть готовыми головой и телом, играть правильно и дисциплинированно, реализовывать моменты.

Нельзя думать о том, что нам близко ездить на выезд в Нижнекамск. Это плей-офф, надо серьезно готовиться к сопернику, – сказал Билялетдинов.