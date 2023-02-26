«Фан-аккаунт Андрея Василевского». «Тампа» переименовала страницу в Twitter в честь вратаря

Теги Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский соцсети ахахаха Хоккей

«Тампа-Бэй» в Twitter отдала должное игре вратаря из России.

Страница американской команды была переименована в «Фан-аккаунт Андрея Василевского».

Сегодня 28-летний россиянин отразил все 45 бросков в матче с «Детройтом» и стал второй звездой дня в НХЛ. Это был 30-й шатаут Василевского в лиге.

В 44 матчах текущего сезона у него 28 побед и 16 поражений (91,9% сэйвов и коэффициент надежности 2,55). Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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Alex Rastrelli
Конечно Вася, ну кто его не знает?! (С)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Якимцев
Россия в свою очередь так же отдала должное твиттеру, заблокировав его.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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