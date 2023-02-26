«Фан-аккаунт Андрея Василевского». «Тампа» переименовала страницу в Twitter в честь вратаря

« » в Twitter отдала должное игре вратаря из России.

Страница американской команды была переименована в «Фан-аккаунт Андрея Василевского».

Сегодня 28-летний россиянин отразил все 45 бросков в матче с «Детройтом» и стал второй звездой дня в . Это был 30-й шатаут Василевского в лиге.

В 44 матчах текущего сезона у него 28 побед и 16 поражений (91,9% сэйвов и коэффициент надежности 2,55). Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.