«Фан-аккаунт Андрея Василевского». «Тампа» переименовала страницу в Twitter в честь вратаря
«Тампа-Бэй» в Twitter отдала должное игре вратаря из России.
Страница американской команды была переименована в «Фан-аккаунт Андрея Василевского».
Сегодня 28-летний россиянин отразил все 45 бросков в матче с «Детройтом» и стал второй звездой дня в НХЛ. Это был 30-й шатаут Василевского в лиге.
В 44 матчах текущего сезона у него 28 побед и 16 поражений (91,9% сэйвов и коэффициент надежности 2,55). Подробно со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.
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