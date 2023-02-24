Василевский 2-й раз в феврале пропустил 6+ шайб за матч, отразив 17 бросков «Баффало» из 23

Теги Баффало Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский пропустил 6 шайб от «Баффало», отразив 17 бросков из 23.

«Тампа» уступила «Сэйбрс» (5:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ

У российского вратаря «Лайтнинг» 27 побед и 16 поражений в 43 играх сезона (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,60). 

В текущей регулярке он 2-й раз пропустил 6 или более шайб (ранее было 7 от «Флориды» в этом же месяце). 

1 комментарий

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Гражданин товарищ барин
Стена не просто дала трещину, стена развалилась от слова совсем.
Неудачный и провальный матч Василевского.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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