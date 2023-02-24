Василевский 2-й раз в феврале пропустил 6+ шайб за матч, отразив 17 бросков «Баффало» из 23

пропустил 6 шайб от « », отразив 17 бросков из 23.

« » уступила «Сэйбрс» (5:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

У российского вратаря «Лайтнинг» 27 побед и 16 поражений в 43 играх сезона (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,60).

В текущей регулярке он 2-й раз пропустил 6 или более шайб (ранее было 7 от «Флориды» в этом же месяце).