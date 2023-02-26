Заварухин о 2:0 с «Сибирью»: «Автомобилисту» для уверенности после двух поражений нужна была победа. Дома неприятно было проигрывать»

Главный тренер « » высказался о матче с «Сибирью» (2:0).

– Этот регулярный чемпионат был очень интересным, до конца неясно, кто на кого попадет в плей-офф.

Спасибо ребятам, что выполнили установку и не уступили в борьбе и азарте. Охота было победить в Новосибирске, здесь хорошая атмосфера и всегда интересно. Нужна была ребятам победа после двух поражений – для уверенности. Дома было неприятно проигрывать, но на то были причины, в том числе поездка на Дальний Восток.

– «Автомобилист» много проиграл восточным командам.

– Значит, надо переходить на Запад!

Надеемся, что вернется к играм, пока он остался в Екатеринбурге, готовится по индивидуальной программе.

В плей-офф рассчитываем на всех вратарей, определимся с тренером вратарей, кто из трех будет лучше готов физически и психологически, – сказал Заварухин.