Заварухин о 2:0 с «Сибирью»: «Автомобилисту» для уверенности после двух поражений нужна была победа. Дома неприятно было проигрывать»

Теги Сибирь Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Анатолий Голышев Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче с «Сибирью» (2:0).

– Этот регулярный чемпионат был очень интересным, до конца неясно, кто на кого попадет в плей-офф.

Спасибо ребятам, что выполнили установку и не уступили в борьбе и азарте. Охота было победить в Новосибирске, здесь хорошая атмосфера и всегда интересно. Нужна была ребятам победа после двух поражений – для уверенности. Дома было неприятно проигрывать, но на то были причины, в том числе поездка на Дальний Восток.

– «Автомобилист» много проиграл восточным командам.

– Значит, надо переходить на Запад!

Надеемся, что Голышев вернется к играм, пока он остался в Екатеринбурге, готовится по индивидуальной программе.

В плей-офф рассчитываем на всех вратарей, определимся с тренером вратарей, кто из трех будет лучше готов физически и психологически, – сказал Заварухин.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fregat96
Хорошо, что победили! Для настроя на плов и после самой худшей игры в сезоне. А место и с кем играть, особой разницы нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий