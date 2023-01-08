Заварухин о 9 поражениях подряд: «Что-то не клеится, как в часах – какой-то механизм сломался в команде»

Николай Заварухин высказался после матча против «Авангарда» (1:2).

«Автомобилист» потерпел девятое поражение подряд.

«Немножко вышли на первый период скованными. Нет равнодушных в раздевалке. Все хотим прервать эту неудачную серию. Соперник нас наказал за две ошибки во втором периоде. В третьем старались забить, но «не доели», не хватило чернового гола.

Причина поражений «Автомобилиста» в том, что в паузу мы нагрузили команду физически? У нас все восемь игр, которые проиграли… Четыре игры проиграли в основное время. По буллитам или в овертайме – это никто не пишет. Пишут только, что команда проигрывает. Я это понимаю.

Вопрос про нагрузки я не буду комментировать. Это останется внутри команды. Извиняюсь за это. Я надеюсь, наши лидеры – Анатолий Голышев и Стефан Да Коста – подойдут в ближайшее время и помогут команде выйти из этой ситуации.

Хорошая игра была в Челябинске. В игре, которую мы «Авангарду» проиграли 0:5, было неплохое движение, но не было реализации. Что-то не клеится, как в часах – какой-то механизм сломался в команде. Но ищем. Равнодушных нет, все хотят побеждать.

Вот эти эмоции лишние – 14 минут удалений… Почти целый период играли в меньшинстве, но ребята ложились, ловили шайбу на себя. Мне не в чем упрекнуть их. Через работу пройдет и эта серия. Все в наших руках. Важно одну победу одержать, и дальше пойдет все. Со стороны тренерского штаба нет никакой паники. Мы видим, что есть игра. Но я еще раз говорю: нужна одна победа», – сказал главный тренер «Автомобилиста».