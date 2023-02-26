«Нэшвилл» будет продавцом перед дедлайном. Для обмена доступны все, кроме Йоси, Сароса и Форсберга (Джефф Марек)

« » будет продавцом, для обмена доступны все, кроме Йоси, Форсберга и Сароса.

Инсайдер Sportsnet Джефф Марек сообщил, что в клубе определились со своей стратегией перед дедлайном.

Сегодня стало известно, что «Предаторс» обменяли форварда Нино Нидеррайтера в «Виннипег» на выбор во 2-м раунде драфта.

По словам Марека, для обмена могут быть доступны все игроки команды, кроме вратаря , защитника и нападающего .

Другие команды, в частности, активно интересуются защитником и форвардом Таннером Жанно.

«Нэшвилл» набрал 62 очка в 56 играх и идет вне зоны плей-офф. Из-за травм сейчас не играют Форсберг (пропустил 6 матчей, недавно приступил к тренировкам) и Райан Джохансен (перенес операцию на ноге и выбыл на 12 недель).