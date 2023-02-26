«Нэшвилл» будет продавцом перед дедлайном. Для обмена доступны все, кроме Йоси, Сароса и Форсберга (Джефф Марек)

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«Нэшвилл» будет продавцом, для обмена доступны все, кроме Йоси, Форсберга и Сароса.

Инсайдер Sportsnet Джефф Марек сообщил, что в клубе определились со своей стратегией перед дедлайном. 

Сегодня стало известно, что «Предаторс» обменяли форварда Нино Нидеррайтера в «Виннипег» на выбор во 2-м раунде драфта. 

По словам Марека, для обмена могут быть доступны все игроки команды, кроме вратаря Юусе Сароса, защитника Романа Йоси и нападающего Филипа Форсберга

Другие команды, в частности, активно интересуются защитником Данте Фаббро и форвардом Таннером Жанно. 

«Нэшвилл» набрал 62 очка в 56 играх и идет вне зоны плей-офф. Из-за травм сейчас не играют Форсберг (пропустил 6 матчей, недавно приступил к тренировкам) и Райан Джохансен (перенес операцию на ноге и выбыл на 12 недель). 

12 комментариев

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rent56
опа, с Макдоной кому повезёт интересно
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dosatuy
Не совсем понятно по Нидерррайтеру. Куда бы парень не пришёл, исправно набирает очки. 2 раунд смехота да и только. Хотя конечно может он уже не юн и контракт
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dosatuy
Ответ Антон Якимцев
Короче кроме Калгари (и то не факт) в ПО никто больше не собирается на Западе.
При всей моей любви к огням, похоже этот сезон они без плей-офф.
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Иван Павлов
Ответ Антон
А что они лапки так рано опустили?
Из-за травм Форсберга и Джохи вероятность выхода в плей-офф в этом сезоне стала ещё меньше. Да и, похоже, приходит понимание, что лучшие времена этой команды позади, а их потолок в текущем состоянии - это выход в плей-офф ради 1-2 побед там.
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Иван Павлов
Ответ Дима Миронов
продать то некого,все на длинных контрактах
Тренина, Жанно, Фаббро, Кэррье можно спокойно загнать кому-то. Это либо полезные игроки в боттом-6, либо праворукие защитники (а это дефицитная позиция), так что спрос будет на них.
+3
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Дима Миронов
продать то некого,все на длинных контрактах
+1
-1
0
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Александр Романов
Если скинут Дюшена и Гранлунда сразу 13 под кепкой появится , можно Тимо выменять , дать ему 8×7 и жить припеваючи
+1
-1
0
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glavniiexpert
Боттом там интересный - Тренин, Жано по идее любой контендер должен быть заинтересован
+4
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Антон Якимцев
Короче кроме Калгари (и то не факт) в ПО никто больше не собирается на Западе.
+15
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+15
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Автомобилист-Екб
в чем смысл то? или продавайте всех, ну мб кроме Сароса, либо никого
+2
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Garikus89
Вижу только один выход: нужно срочно дать новый контракт маэстро на тренерском мостике. Чтобы он еще пару сезонов благополучно профукал)
+8
-1
+7
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Антон
А что они лапки так рано опустили?
+3
0
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