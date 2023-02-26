«Виннипег» выменял Нидеррайтера у «Нэшвилла», отдав выбор во 2-м раунде драфта

« » выменял у « », отдав выбор во 2-м раунде драфта.

30-летний швейцарский форвард подписал контракт с «Предаторс» прошлым летом. Соглашение с кэпхитом 4 миллиона долларов действует до завершения сезона-2023/24.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 28 (18+10) очков в 56 играх.

«Нэшвилл» получил в сделке выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2024.