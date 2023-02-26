«Виннипег» выменял Нидеррайтера у «Нэшвилла», отдав выбор во 2-м раунде драфта

Теги переходы Нэшвилл НХЛ Нино Нидеррайтер Виннипег Хоккей

«Виннипег» выменял Нино Нидеррайтера у «Нэшвилла», отдав выбор во 2-м раунде драфта.

30-летний швейцарский форвард подписал контракт с «Предаторс» прошлым летом. Соглашение с кэпхитом 4 миллиона долларов действует до завершения сезона-2023/24. 

В текущем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 28 (18+10) очков в 56 играх. 

«Нэшвилл» получил в сделке выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2024. 

1 комментарий

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АРХАТ
Нэшвилл забил на плэйофф?
Миннесота совсем рядом - по потерянным очкам всего на 2 больше.
Ладно Вашики обменяли Орлова - ушёл бы бесплатно, а у швейцарца был контракт до лета 2024. С потолком проблем нет, возможно боялись что в следующем сезоне Нидер будет хуже и тогда ничего ценного не получат.
А возможно это прагматизм - в плэйофф ничего не светит, так хоть подстрахуемся и пик 2 раунда получим.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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