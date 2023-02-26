«Виннипег» выменял Нидеррайтера у «Нэшвилла», отдав выбор во 2-м раунде драфта
«Виннипег» выменял Нино Нидеррайтера у «Нэшвилла», отдав выбор во 2-м раунде драфта.
30-летний швейцарский форвард подписал контракт с «Предаторс» прошлым летом. Соглашение с кэпхитом 4 миллиона долларов действует до завершения сезона-2023/24.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 28 (18+10) очков в 56 играх.
«Нэшвилл» получил в сделке выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2024.
Миннесота совсем рядом - по потерянным очкам всего на 2 больше.
Ладно Вашики обменяли Орлова - ушёл бы бесплатно, а у швейцарца был контракт до лета 2024. С потолком проблем нет, возможно боялись что в следующем сезоне Нидер будет хуже и тогда ничего ценного не получат.
А возможно это прагматизм - в плэйофф ничего не светит, так хоть подстрахуемся и пик 2 раунда получим.