Тарасова о Знарке и Быкове: «Где они сейчас? В жопе. Лучших закапывают! Двух ведущих хоккейных специалистов загубили»

Теги Ак Барс Спартак Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Алексей Жамнов Татьяна Тарасова Олег Знарок КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ контент Хоккей

Татьяна Тарасова считает, что в России безобразное отношение к Олегу Знарку и Вячеславу Быкову.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась касательно победы сборной России по хоккею в финале Олимпиады-2018.

Ранее Илья Ковальчук сообщил, что Тарасова выступила с речью на собрании, где решалось, ехать ли в Пхенчхан.

«Честно говоря, не помню, что я сказала тогда на собрании. Помню саму победу на Играх, но говорить о ней сейчас не хочу. Почему? А вы помните, кто привел нас к той победе в Пхенчхане? Главный тренер – Олег Знарок, ведь в любой победе все зависит от тренера.

А где он сейчас, где человек, с которым мы выигрывали? В жопе. А ведь лучших закапывают! Знарка, с которым выигрывали Олимпийские игры, сначала отстранили от команды, потом дали то «Спартак», то Казань. Сволочи!

А до него сборную тренировал другой замечательный специалист Вячеслав Быков. Где он сейчас? Правильно – в жопе. А ведь Быков – настоящий тренер, чудесный, с правильными повадками, с желанием побеждать.

А кто сейчас работает? Интересно, чего они достигнут, что выиграют. А ведь должен быть тренер! И в него должна быть вера. А у нас безобразное отношение к ним: двух ведущих хоккейных специалистов загубили. Пока этого в нашем хоккее не будет, не стоит говорить и о победах на Олимпийских играх», – сказала Тарасова.

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15 комментариев

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Doctor V
дали то «Спартак», то Казань. Сволочи! - Имя, сестра! Назови имя!
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Кеша
Татьяна Анатольевна рубанула правду матку в духе своего отца ! С уважением , все в точку и по делу !
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Магнетист*
Нормально, по моей Казани прошлась.
Извини мамаша, мы другого Тренера больше любим.
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цэсемьэр
она реально считает их сильными современными специалистами?
мои соболезнования.
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Кавабунга Шреддоголовый
Просто вовремя целуй бункер в одно место и будешь в шоколаде постоянно
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Девушка Безимени
бедная женщинв
она хотя бы знает, что ее откровения печатают
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Dinamik1
Надо петь оду ВВП как Ротенберг и ты всегда будешь на коне.
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max40
Даже стало интересно где у неё «не в жопе»
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Алексей Дольский
Этот лучший чуть Ак Барс не закопал) Благо реально лучший подхватил. Результат налицо)
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Bot Vinnik
Всем бы такую .опу со счетом в швейцарском банке
"то Спартак, то Казань. Сво...."
у Тарасовой Казань как Чебаркуль?
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Bashibuzuck
Быков в Швейцарии, Знарок, скорее всего, в Латвии, че за вопросы то такие странные?
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shickana
У кого лопата?
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den70
Идут рука об руку со всем хоккеем.
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Валерий Петров
Предлагаю журналистам узнать у Тарасовой ее мнение насчёт шахмат.
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сервисник
Так Знарка в этом сезоне вытаскивали на свет, но ему глаза режет и он снова в сиреневый туман ушел
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