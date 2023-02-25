Тарасова о Знарке и Быкове: «Где они сейчас? В жопе. Лучших закапывают! Двух ведущих хоккейных специалистов загубили»

считает, что в России безобразное отношение к Олегу Знарку и .

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась касательно победы сборной России по хоккею в финале Олимпиады-2018.

Ранее Илья Ковальчук сообщил, что Тарасова выступила с речью на собрании, где решалось, ехать ли в Пхенчхан.

«Честно говоря, не помню, что я сказала тогда на собрании. Помню саму победу на Играх, но говорить о ней сейчас не хочу. Почему? А вы помните, кто привел нас к той победе в Пхенчхане? Главный тренер – , ведь в любой победе все зависит от тренера.

А где он сейчас, где человек, с которым мы выигрывали? В жопе. А ведь лучших закапывают! Знарка, с которым выигрывали Олимпийские игры, сначала отстранили от команды, потом дали то « », то Казань. Сволочи!

А до него сборную тренировал другой замечательный специалист Вячеслав Быков. Где он сейчас? Правильно – в жопе. А ведь Быков – настоящий тренер, чудесный, с правильными повадками, с желанием побеждать.

А кто сейчас работает? Интересно, чего они достигнут, что выиграют. А ведь должен быть тренер! И в него должна быть вера. А у нас безобразное отношение к ним: двух ведущих хоккейных специалистов загубили. Пока этого в нашем хоккее не будет, не стоит говорить и о победах на Олимпийских играх», – сказала Тарасова.