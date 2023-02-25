Агент Орлова: «Практически исключено, что «Вашингтон» подпишет Дмитрия после того, как завершится его контракт»

Агент Дмитрия Орлова считает, что возвращение игрока в «Вашингтон» практически исключено.

– Как один из вариантов, Орлов в качестве неограниченно свободного агента может вернуться в «Вашингтон». Реально ли это? Или «Кэпиталс» – уже перевернутая страница?

– Расставаться всегда тяжело. Но на то эти ребята и профессионалы. Они обязаны делать то, на что подписались. Карьера игрока непростая. С одной стороны, у тебя есть слава, всемирная известность. Но с другой – у тебя есть серьезные ограничения в движении. Тебе говорят: что, как и куда. И когда ты подписал контракт, то принадлежишь этой организации. Будучи профессионалом, нужно на эти вещи смотреть попроще.

– Но казалось, что Орлов – прям как младший брат .

– То, что они оказались в разных командах, не означает, что они не будут общаться, дружить и проводить время вместе. Они найдут возможность для этого.

В отношении « » – я думаю, практически исключено, что «Кэпиталс» подпишут Орлова после того, как завершится этот его контракт. Главная причина, почему Дмитрий был обменян, состоит в том, что «Вашингтон» не в состоянии платить те деньги Диме, когда команде необходима определенная перестройка. Я думаю, что этого не произойдет.

– Повлиял ли срок контракта? Грубо говоря, «Вашингтон» предлагал три года, а Орлов хотел шесть лет.

– Срок контракта – главный вопрос в переговорах по хоккеисту, которому около 30 лет. Срок – это важнейший элемент контракта, – сказал .

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