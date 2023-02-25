Агент Орлова: «Практически исключено, что «Вашингтон» подпишет Дмитрия после того, как завершится его контракт»

Теги Бостон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Марк Гандлер Дмитрий Орлов Матч ТВ Хоккей

Агент Дмитрия Орлова считает, что возвращение игрока в «Вашингтон» практически исключено.

– Как один из вариантов, Орлов в качестве неограниченно свободного агента может вернуться в «Вашингтон». Реально ли это? Или «Кэпиталс» – уже перевернутая страница?

– Расставаться всегда тяжело. Но на то эти ребята и профессионалы. Они обязаны делать то, на что подписались. Карьера игрока непростая. С одной стороны, у тебя есть слава, всемирная известность. Но с другой – у тебя есть серьезные ограничения в движении. Тебе говорят: что, как и куда. И когда ты подписал контракт, то принадлежишь этой организации. Будучи профессионалом, нужно на эти вещи смотреть попроще.

– Но казалось, что Орлов – прям как младший брат Александра Овечкина.

– То, что они оказались в разных командах, не означает, что они не будут общаться, дружить и проводить время вместе. Они найдут возможность для этого.

В отношении «Вашингтона» – я думаю, практически исключено, что «Кэпиталс» подпишут Орлова после того, как завершится этот его контракт. Главная причина, почему Дмитрий был обменян, состоит в том, что «Вашингтон» не в состоянии платить те деньги Диме, когда команде необходима определенная перестройка. Я думаю, что этого не произойдет.

– Повлиял ли срок контракта? Грубо говоря, «Вашингтон» предлагал три года, а Орлов хотел шесть лет.

– Срок контракта – главный вопрос в переговорах по хоккеисту, которому около 30 лет. Срок – это важнейший элемент контракта, – сказал Марк Гандлер.

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3 комментария

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Юрий Соколов
В Бостоне реально взять ещё чашку, в кэпсах я думаю уже не светит, так что обмен Орлову только на пользу
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mitos
Есть еще шанс взять пару перстней. Грустить и хандрить не о чем.
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Andreir888
Всё объяснимо, но очень жаль...
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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