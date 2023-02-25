Агент Орлова: «Вашингтон» не в состоянии платить Диме те деньги, которые соответствуют его уровню»

Агент Дмитрия Орлова прокомментировал обмен игрока из « » в «Бостон».

– Как вы оцените обмен Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон»? Вы ведь вели переговоры с «Кэпиталс» по новому контракту не один день.

– Не в моих принципах комментировать сами переговоры. Но у нас здесь одна абсолютно простая вещь: «Вашингтон» начиная со следующего сезона не в состоянии платить Диме те деньги, которые соответствуют его уровню.

Это был единственно верный ход для «Кэпиталс», который оказался правильным и для Дмитрия. Клуб получил три драфт-пика, перевооружившись на будущее. Дмитрий же получил шанс выиграть в очень хорошем коллективе.

– Как возникла возможность обмена в «Бостон»?

– «Брюинс» не являлись одним из клубов, который входил в список указанных нами, куда Дмитрий не может быть обменян. «Вашингтон» провел тройной обмен, включая «Миннесоту», и уведомил об этом игрока. Как это обычно бывает, – сказал .

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