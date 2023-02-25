Агент Орлова: «Вашингтон» не в состоянии платить Диме те деньги, которые соответствуют его уровню»

Теги Бостон Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Марк Гандлер Дмитрий Орлов Матч ТВ деньги Хоккей

Агент Дмитрия Орлова прокомментировал обмен игрока из «Вашингтона» в «Бостон».

– Как вы оцените обмен Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон»? Вы ведь вели переговоры с «Кэпиталс» по новому контракту не один день.

– Не в моих принципах комментировать сами переговоры. Но у нас здесь одна абсолютно простая вещь: «Вашингтон» начиная со следующего сезона не в состоянии платить Диме те деньги, которые соответствуют его уровню.

Это был единственно верный ход для «Кэпиталс», который оказался правильным и для Дмитрия. Клуб получил три драфт-пика, перевооружившись на будущее. Дмитрий же получил шанс выиграть Кубок Стэнли в очень хорошем коллективе.

– Как возникла возможность обмена в «Бостон»?

– «Брюинс» не являлись одним из клубов, который входил в список указанных нами, куда Дмитрий не может быть обменян. «Вашингтон» провел тройной обмен, включая «Миннесоту», и уведомил об этом игрока. Как это обычно бывает, – сказал Марк Гандлер.

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4 комментария

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bold
После таких высказываний , в Вашингтоне ждать не стоит
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hhlg
А о каких деньгах идёт речь, интересно? 10 миллионов? ;)
+2
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+2
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Andrew Petrov
Фартануло Орлову,он и не надеялся поди попасть в сильнейший клуб востока нхл,вот бы и Ови сбежать из болота того
+3
-3
0
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Mikko
Вот и посмотрим в Бостоне на его уровень.
+5
-1
+4
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