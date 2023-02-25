Немчинов об обмене Орлова: «Бостон» получил защитника, который умеет играть и в атаке, и в обороне, хорошо ведет силовую борьбу»

оценил обмен защитника из «Вашингтона» в « ».

«Считаю, что Орлов – это хорошее приобретение для «Бостона». Они получили защитника, который умеет играть и в атаке, и в обороне, хорошо ведёт силовую борьбу.

Что касается «Вашингтона», то Дмитрий становился свободным агентом. Видимо, они не смогли договориться о продлении контракта.

Конечно, «Кэпиталс» потеряли одного из своих лучших игроков. Но другие ребята получат больше игрового времени и попробуют компенсировать эту потерю.

Да, пока « » вне зоны плей-офф, но впереди еще 20 матчей регулярного чемпионата. За это время может произойти все что угодно», – сказал экс-форвард «Рейнджерс».

😳 «Вашингтон» отправил Орлова в «Бостон». Похоже, «столичные» отказались от борьбы за плей-офф