«Торонто» отдаст «Аризоне» выбор во 2-м раунде драфта-2025 в рамках прошлогоднего обмена Ричи на Любушкина и Дзингела

« » отдаст «Аризоне» выбор во втором раунде драфта НХЛ-2025.

Об этом сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон.

«Мэйпл Лифс» отправят «Койотис» драфт-пик, чтобы завершить прошлогоднюю сделку, в результате которой Ник Ричи отправился в «Аризону» в обмен на Илью Любушкина и Райана Дзингела.

У «Койотис» был выбор между третьим раундом драфта-2023 и вторым раундом драфта-2025.

Напомним, Любушкин перешел в «Баффало» в июле 2022 года. В феврале 2022 года «Сан-Хосе» забрал Дзингела с драфта отказов «Торонто», а в июле он перешел в «Каролину».

Ричи продолжает играть за «Аризону».