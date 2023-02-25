«Торонто» отдаст «Аризоне» выбор во 2-м раунде драфта-2025 в рамках прошлогоднего обмена Ричи на Любушкина и Дзингела
«Торонто» отдаст «Аризоне» выбор во втором раунде драфта НХЛ-2025.
Об этом сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон.
«Мэйпл Лифс» отправят «Койотис» драфт-пик, чтобы завершить прошлогоднюю сделку, в результате которой Ник Ричи отправился в «Аризону» в обмен на Илью Любушкина и Райана Дзингела.
У «Койотис» был выбор между третьим раундом драфта-2023 и вторым раундом драфта-2025.
Напомним, Любушкин перешел в «Баффало» в июле 2022 года. В феврале 2022 года «Сан-Хосе» забрал Дзингела с драфта отказов «Торонто», а в июле он перешел в «Каролину».
Ричи продолжает играть за «Аризону».
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