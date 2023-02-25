Самсонов одержал 21 победу в 30 матчах за «Торонто» и повторил клубный рекорд Хэйнсуорта (сезон-1934/35)

одержал 21 победу в 30 матчах за « » и повторил рекорд 1935 года.

Сегодня вратарь «Лифс» отразил 24 броска из 25 в матче с «Миннесотой» (2:1 ОТ).

Россиянин одержал 21-ю победу в текущем чемпионате , всего он провел 30 игр.

Ранее на таком отрезке сезона только один вратарь в истории клуба одержал 21 победу (считая все сезоны, не только дебютные). Это был Джордж Хэйнсуорт (1934/35).

По 20 побед в 30 играх имели Тюрк Брода (1946/47), (2018/19) и (2021/22).