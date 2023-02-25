Самсонов одержал 21 победу в 30 матчах за «Торонто» и повторил клубный рекорд Хэйнсуорта (сезон-1934/35)

Теги Торонто НХЛ рекорды Фредерик Андерсен Джек Кэмпбелл Уолтер Брода Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов одержал 21 победу в 30 матчах за «Торонто» и повторил рекорд 1935 года.

Сегодня вратарь «Лифс» отразил 24 броска из 25 в матче с «Миннесотой» (2:1 ОТ).

Россиянин одержал 21-ю победу в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 30 игр.

Ранее на таком отрезке сезона только один вратарь в истории клуба одержал 21 победу (считая все сезоны, не только дебютные). Это был Джордж Хэйнсуорт (1934/35).

По 20 побед в 30 играх имели Тюрк Брода (1946/47), Фредерик Андерсен (2018/19) и Джек Кэмпбелл (2021/22). 

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5 комментариев

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dmitrysomov
Ответ Антон Якимцев
Да потому что 1000 раз, **ь, говорили, 1000 раз, **ь.
Тридцать, с*ка, раз говорили, а не тысячу

Цитаты великих нужно помнить назубок:)
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0
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Антон Якимцев
Ответ Serge Vendino
И за воротами шайбу сопернику оставлять)
Да потому что 1000 раз, **ь, говорили, 1000 раз, **ь.
+4
0
+4
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Serge Vendino
Ответ nikozaryanov
Ну на квадроцикле не он Самсонова ездить заставлял, и нарушать ковид-протоколы с изоляцией тоже.
И за воротами шайбу сопернику оставлять)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nikozaryanov
Ответ oberkorn
Самсон взялся за ум? Видимо дело было в фартожопом баламуте из вашингтона
Ну на квадроцикле не он Самсонова ездить заставлял, и нарушать ковид-протоколы с изоляцией тоже.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oberkorn
Самсон взялся за ум? Видимо дело было в фартожопом баламуте из вашингтона
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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