«Торонто» выменял Любушкина и Дзингела у «Аризоны», отдав Ника Ричи и выбор на драфте

выменял защитника Илью Любушкина у «Аризоны».

В результате сделки с «Койотис» канадский клуб получил еще и форварда , отдав взамен нападающего .

Также «Аризоне» достанется один из драфт-пиков «Лифс» на выбор – 3-го раунда на драфте-2023 или 2-го раунда на драфте-2025.

27-летний Любушкин проводит в НХЛ 4-й сезон. В 46 играх текущего регулярного чемпионата у него 8 (0+8) очков при полезности «минус 6», 94 силовых приемах и 60 блоках (3-е место в команде по обоим показателям).

Контракт россиянина с кэпхитом 1,35 миллиона долларов действует до конца этого сезона.

Для 29-летнего Дзингела «Торонто» – 4-й клуб за 2 сезона (в прошлом сезоне выступал за «Каролину» и «Оттаву»). В текущем регулярном чемпионате у него 7 (4+3) очков в 26 играх.

Контракт нападающего с кэпхитом 1,1 млн долларов действует до конца этого сезона.

26-летний Ричи набрал 9 (2+7) очков в 33 играх текущего сезона. Его контракт с кэпхитом 2,5 млн долларов действует до конца сезона-2022/23.