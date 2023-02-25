Кожевников о документалке про «Авангард»: «Радует, что выбрали хотя бы Познера, а не Гордона* из Украины, недавно мелькнувшего в одном ролике. Это лютый трэш»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Евгений Хацей Евгений Шастин Максим Сушинский Боб Хартли Владимир Познер КХЛ Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников высказался о фильме Владимира Познера об «Авангарде».

23 февраля состоялась премьера документального фильма «Авангард. Возвращение», посвященного возвращению команды в Омск.

– Посмотрел фильм о возвращении «Авангарда» в Омск. Улыбнулся. Для меня загадка, почему наши эффективные менеджеры очень часто уходят от своих корней и сторонятся своих людей, в данном случае делая ставку на человека, далекого от хоккея и от Омска.

– Вы о политическом журналисте Владимире Познере?

– Да, не только я, но и многие хоккейные люди не совсем поняли, в чем тут идея. В Омске много журналистов, профессионалов, не меньше и хоккейных легенд – Сушинский, Хацей, Шастин, тот же Рябыкин, хотя нам втюхивают, что Омск – это сплошной Хартли. Так почему на фильм ставят «джокера» и какое он имеет отношение к хоккею и Сибири? Загадка...

С другой стороны, и радует, и смешит, что менеджмент «Авангарда» на этот раз выбрал хотя бы Познера, а не, например, забавного журналиста из Украины Гордона*, который, как мне рассказали, недавно там мелькнул в одном из роликов. Вот это, как сейчас говорит молодежь, лютый трэш, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

* – Дмитрий Гордон признан иноагентом в России.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadoniy
Ответ Кеша
Лично знаком ? Я знаком . Нормальный мужик со своими приколами , как и мы все . Ты сейчас уже много наговорил . Суббота . Отдыхать надо .
Балабол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ Сергей Бакин
нажрался, субботу же ))
Не пьет уже лет десять . Ты, наверное , уже больше его выпил .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Неоновый Демон
Это в каком видео хоккейном мелькал Гордон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ Болельщик АВЫ
я не пойму для чего админы делают эти посты?кожева как был дермом,так и дерьмом останется для адекватных болельщиков Авангарда.или он провоцирует что бы стадион сожгли на Московке названного в в его честь?
Лично знаком ? Я знаком . Нормальный мужик со своими приколами , как и мы все . Ты сейчас уже много наговорил . Суббота . Отдыхать надо .
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Гордон известный Дон . Такую пургу несёт , просто жуть .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
37old
Ларин😂, зуб даю, Кожевников даже не в курсе , что есть такое слово "трэш".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Болельщик АВЫ
я не пойму для чего админы делают эти посты?кожева как был дермом,так и дерьмом останется для адекватных болельщиков Авангарда.или он провоцирует что бы стадион сожгли на Московке названного в в его честь?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Бакин
нажрался, субботу же ))
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимири Йолкиннен
только литр водки на столеее
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий