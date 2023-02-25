Кожевников о документалке про «Авангард»: «Радует, что выбрали хотя бы Познера, а не Гордона* из Украины, недавно мелькнувшего в одном ролике. Это лютый трэш»

высказался о фильме об «Авангарде».

23 февраля состоялась премьера документального фильма «Авангард. Возвращение», посвященного возвращению команды в Омск.

– Посмотрел фильм о возвращении «Авангарда» в Омск. Улыбнулся. Для меня загадка, почему наши эффективные менеджеры очень часто уходят от своих корней и сторонятся своих людей, в данном случае делая ставку на человека, далекого от хоккея и от Омска.

– Вы о политическом журналисте Владимире Познере?

– Да, не только я, но и многие хоккейные люди не совсем поняли, в чем тут идея. В Омске много журналистов, профессионалов, не меньше и хоккейных легенд – , Хацей, Шастин, тот же Рябыкин, хотя нам втюхивают, что Омск – это сплошной . Так почему на фильм ставят «джокера» и какое он имеет отношение к хоккею и Сибири? Загадка...

С другой стороны, и радует, и смешит, что менеджмент «Авангарда» на этот раз выбрал хотя бы Познера, а не, например, забавного журналиста из Украины Гордона*, который, как мне рассказали, недавно там мелькнул в одном из роликов. Вот это, как сейчас говорит молодежь, лютый трэш, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

* – Дмитрий Гордон признан иноагентом в России.