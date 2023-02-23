Познер о возвращении «Авангарда» в Омск: «С одной стороны, люди очень ждали, а с другой – не верили. Я смотрю, уже стоит «G-Drive Арена», а они: «Ничего не будет!»

высказался о работе над фильмом про «Авангард».

Сегодня состоялась премьера документального фильма « . Возвращение», посвященного возвращению команды в Омск.

«Я никогда не был в Омске и особенно хоккеем не увлекался. Это было для меня что-то совсем новое.

И я почувствовал интересную очень вещь в Омске. С одной стороны, люди очень ждали, а с другой – не верили. Я не говорил об этом [Крылову] и вообще в первый раз об этом говорю.

Я выходил из гостиницы и просто гулял по Омску. Иногда люди меня узнавали и спрашивали: «Что вы тут делаете?» Я говорю, что приехал по этому поводу, а они: «Да ничего не будет!» Я смотрю, уже стоит [«G-Drive Арена»], а они: «Ничего не будет!»

[Потом] я увидел, как это все происходит – как люди обрадовались, как появились такие улыбки у людей, когда все состоялось», – сказал телеведущий и журналист.