Познер о возвращении «Авангарда» в Омск: «С одной стороны, люди очень ждали, а с другой – не верили. Я смотрю, уже стоит «G-Drive Арена», а они: «Ничего не будет!»

Теги Авангард Владимир Познер КХЛ G-Drive Арена Александр Крылов Хоккей

Владимир Познер высказался о работе над фильмом про «Авангард». 

Сегодня состоялась премьера документального фильма «Авангард. Возвращение», посвященного возвращению команды в Омск.

«Я никогда не был в Омске и особенно хоккеем не увлекался. Это было для меня что-то совсем новое.

И я почувствовал интересную очень вещь в Омске. С одной стороны, люди очень ждали, а с другой – не верили. Я не говорил об этом Александру [Крылову] и вообще в первый раз об этом говорю.

Я выходил из гостиницы и просто гулял по Омску. Иногда люди меня узнавали и спрашивали: «Что вы тут делаете?» Я говорю, что приехал по этому поводу, а они: «Да ничего не будет!» Я смотрю, уже стоит [«G-Drive Арена»], а они: «Ничего не будет!»

[Потом] я увидел, как это все происходит – как люди обрадовались, как появились такие улыбки у людей, когда все состоялось», – сказал телеведущий и журналист.

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