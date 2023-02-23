«Очень интересно посмотреть, какой Владимир Владимирович сделал фильм. Мы прекрасно знаем, какой он великий человек». Малыхин о документалке Познера про «Авангард»
Федор Малыхин поделился ожиданиями от фильма Владимира Познера про «Авангард».
Сегодня состоялась премьера документального фильма «Авангард. Возвращение», посвященного возвращению команды в Омск.
«Очень интересно посмотреть, какой Владимир Владимирович Познер сделал фильм. Мы прекрасно знаем, какой он великий человек, и интересно увидеть, как представил нашу историю возвращения.
Ожидания самые позитивные», – сказал нападающий «Авангарда».
Или редакция считает, что их аудитория уже и заголовки до конца не дочитывает? 🙃