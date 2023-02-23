«Очень интересно посмотреть, какой Владимир Владимирович сделал фильм. Мы прекрасно знаем, какой он великий человек». Малыхин о документалке Познера про «Авангард»

Теги Авангард Владимир Познер КХЛ Федор Малыхин Хоккей

Федор Малыхин поделился ожиданиями от фильма Владимира Познера про «Авангард».

Сегодня состоялась премьера документального фильма «Авангард. Возвращение», посвященного возвращению команды в Омск.

«Очень интересно посмотреть, какой Владимир Владимирович Познер сделал фильм. Мы прекрасно знаем, какой он великий человек, и интересно увидеть, как представил нашу историю возвращения.

Ожидания самые позитивные», – сказал нападающий «Авангарда».

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5 комментариев

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SmilingBy
Ответ avcgloronalduMU
Познер где сейчас преподает и живёт? в США?)) решил американец заработать на спорте?
Ну у него год уже "непонятный" приступ. Как то вот перестали его интересовать темы, которые всю жизнь были интересны.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
Познер где сейчас преподает и живёт? в США?)) решил американец заработать на спорте?
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Антон Киселёв
Про Познера в заголовке зря добавили, так было бы намного больше ожиданий от комментариев Или редакция считает, что их аудитория уже и заголовки до конца не дочитывает? 🙃
Моё мнение. Что так сразу о Познере
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Посмотрел бы такой документальный фильм
0
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Киселёв
Про Познера в заголовке зря добавили, так было бы намного больше ожиданий от комментариев
Или редакция считает, что их аудитория уже и заголовки до конца не дочитывает? 🙃
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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