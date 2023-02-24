«Этот фильм – про надежду на то, что в нашем спорте возможны истории со счастливым концом. «Авангард» не отошел от своей цели. Это не в его характере». Крылов о документалке Познера

Теги Авангард Владимир Познер КХЛ Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов высказался о фильме Владимира Познера об «Авангарде». 

23 февраля состоялась премьера документального фильма «Авангард. Возвращение», посвященного возвращению команды в Омск.

«Этот фильм – про возвращение надежды на то, что в нашем спорте возможны истории со счастливым концом. То, ради чего жили Омск и его главная команда, случилось. «Авангард» спустя четыре года вернулся домой.

Кто-то считал, что команда останется в Подмосковье. Многие не верили, что арена вообще будет построена, тем более в срок. Но «Авангард» не отошел от своей цели. Это просто не в его характере.

Большой хоккей вернулся в Омск. И теперь у каждого мальчишки из клубной академии есть шанс оказаться на противоположном берегу Иртыша. На льду одной из лучших арен Европы», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

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