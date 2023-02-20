Владислав Третьяк: «Губернатор Тульской области Дюмин и член попечительского совета «АКМ» Шамсутдинов не жалеют сил, поддерживая развитие хоккея в регионе»

поздравил тульский «АКМ» с выходом в плей-офф ВХЛ.

«Очень рад спортивным успехам «АКМ» и от всего сердца поздравляю их с выходом в плей-офф ВХЛ. Тула заслужила этот спортивный праздник. Весь город и весь регион – образец преданности хоккею. Туляки искренне любят наш вид спорта.

Меня восхитил тот прием, который в мае прошлого года они устроили национальной сборной России. Великолепная атмосфера на матчах, супераншлаги, эмоции на трибунах, гостеприимство, искренняя поддержка болельщиков.

Тула подает пример не только того, как надо любить хоккей, но и как надо заботиться о нем. Губернатор области Алексей Дюмин и член попечительского совета «АКМ» Александр Шамсутдинов не жалеют сил, поддерживая развитие этого вида спорта в регионе. Их преданность хоккею восхищает, а заслуги в успехах команды сложно переоценить. Ведь в Туле много внимания уделяют детям и молодежи, создана великолепная инфраструктура для занятий нашим любимым видом спорта.

Команда ВХЛ живет в благополучных условиях, для нее созданы все возможности для роста и прогресса. Клубу повезло, что его опекают такие заботливые люди. Развитие хоккея идет правильным путем. Убежден, что выход в плей-офф – первый шаг на пути к большим победам и достижениям», – заявил президент .